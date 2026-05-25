Conheça o novo Chevrolet Onix Eco movido somente a etanol; veja preços

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A Chevrolet vai ampliar o seu portfólio de compactos no Brasil com o lançamento da inédita versão Eco para os modelos Onix e Onix Plus. A novidade está prevista para estrear na linha 2027 dos veículos.

O grande diferencial dessa configuração é a adoção de um motor 1.0 turbo calibrado para rodar unicamente com etanol, deixando de lado o tradicional sistema flex

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Por conta do uso exclusivo do biocombustível, a nova versão passa a usufruir de benefícios fiscais atrelados ao Programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação) do governo federal.

Veja os preços da linha Onix Eco

Com a incorporação dos incentivos governamentais, os preços sugeridos para os novos modelos da marca são:

Onix Eco (hatch): R$ 103.190;

Onix Plus Eco (sedã): R$ 106.990.

Os valores foram divulgados originalmente pelo portal Webmotors.

Custo-benefício competitivo

A principal vantagem mercadológica da versão Eco é oferecer motorização turbo e câmbio automático de seis marchas por um preço equivalente — ou até inferior — ao das configurações de entrada equipadas com motor 1.0 aspirado e câmbio manual.

Para fins de comparação, o novo Onix Eco 1.0 Turbo AT custa apenas R$ 1.400 a mais que o Onix 1.0 aspirado MT (manual), a opção mais barata do catálogo atual, comercializada por R$ 101.790.

Chevrolet Onix Plus - Foto: Divulgação Chevrolet

No caso do sedã Onix Plus, a nova versão Eco passa a ser a porta de entrada mais acessível da família, custando menos que os R$ 108.990 cobrados pela variante com motor aspirado e transmissão manual.

Incentivos fiscais do Programa Mover

As opções do Onix equipadas com motor 1.0 aspirado e 1.0 turbo com câmbio manual já contavam com alíquota reduzida de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

No entanto, as variantes 1.0 turbo com câmbio automático ainda não desfrutavam de maiores isenções por não atingirem os índices mínimos de eficiência exigidos anteriormente.



Agora, ao adotar o motor turbo movido estritamente a etanol, o modelo enquadra-se nas diretrizes ecológicas do programa, garantindo um desconto imediato de 0,5 ponto percentual no IPI sobre a alíquota-base de 6,3%.

Vale ressaltar que esse abatimento pode ser ampliado com base nos índices definitivos de eficiência energética e potência do veículo.

Chevrolet Onix Plus - Foto: Divulgação | Chevrolet

Motorização e lista de equipamentos

O conjunto mecânico traz o conhecido motor 1.0 turbo de três cilindros, mas com calibração exclusiva para o combustível vegetal.

Especificações Técnicas:

Potência: 115 cv a 5.500 rpm;

Torque: 16,8 kgfm entre 2.000 e 4.500 rpm;

Transmissão: Automática de seis velocidades.

Principais Itens de Série: