Top 10: confira os elétricos mais baratos do Brasil
Reportagem também traz a autonomia, que mede a quantidade de km percorridos com a bateria 100%, de cada veículo
Por Jair Mendonça Jr
Com a crescente busca por veículos elétricos, em 2025, o mercado segue aquecido no Brasil e em expansão, O mercado atual oferece diversos modelos de carros 100% elétricos. Listamos os mais acessíveis que, a depender do modelo, sofrem oscilação nos valores.
Reunimos os 10 modelos mais baratos, com a autonomia média chancelada pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
Top 10 mais baratos do brasil em 2025
Renault Kwid E-Tech
- Preço: a partir de R$ 99.990
- Autonomia: 185 km (Inmetro)
- BYD Dolphin Mini
- Preço: a partir de R$ 115.800 (preço pode variar, mas também já foi anunciado por cerca de R$ 99.800 em promoções)
- Autonomia: 280 km (PBEV)
Caoa Chery iCar
- Preço: a partir de R$ 119.990
- Autonomia: 197 km (PBEV)
- JAC E-JS1
- Preço: a partir de R$ 119.900
- Autonomia: 161 km (PBEV)
Neta Aya
- Preço: a partir de R$ 128.900
- Autonomia: 260 km
- Fiat 500e Icon Elétrico
- Preço: a partir de R$ 129.490
- Autonomia: 227 km (PBEV)
BYD Dolphin
- Preço: a partir de R$ 149.990
- Autonomia: 291 km (PBEV)
GWM Ora 03 Skin
- Preço: a partir de R$ 169.000
- Autonomia: 310 km (Inmetro)
BYD Yuan Plus
- Preço: a partir de R$ 235.990
- Autonomia: 294 km (PBEV)
Volvo EX30
- Preço: a partir de R$ 229.950
- Autonomia: 250 km
