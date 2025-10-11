Top 10: confira os elétricos mais baratos do Brasil

Volvo EX30 - Foto: Divulgação Volvo

Com a crescente busca por veículos elétricos, em 2025, o mercado segue aquecido no Brasil e em expansão, O mercado atual oferece diversos modelos de carros 100% elétricos. Listamos os mais acessíveis que, a depender do modelo, sofrem oscilação nos valores.

Reunimos os 10 modelos mais baratos, com a autonomia média chancelada pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Top 10 mais baratos do brasil em 2025

Renault Kwid E-Tech

Renault Kwid E-Tech | Foto: Divulgação Renault

Preço: a partir de R$ 99.990

Autonomia: 185 km (Inmetro)

BYD Dolphin Mini

Preço: a partir de R$ 115.800 (preço pode variar, mas também já foi anunciado por cerca de R$ 99.800 em promoções)

Autonomia: 280 km (PBEV)

Caoa Chery iCar

Caoa Chery iCar | Foto: Divulgação Caoa Chery

Preço: a partir de R$ 119.990

Autonomia: 197 km (PBEV)

JAC E-JS1

Preço: a partir de R$ 119.900

Autonomia: 161 km (PBEV)

Neta Aya

Neta Aya | Foto: Divulgação Neta

Preço: a partir de R$ 128.900

Autonomia: 260 km

Fiat 500e Icon Elétrico

Preço: a partir de R$ 129.490

Autonomia: 227 km (PBEV)

BYD Dolphin

BYD Dolphin | Foto: Divulgação BYD

Preço: a partir de R$ 149.990

Autonomia: 291 km (PBEV)

GWM Ora 03 Skin

GWM Ora 03 Skin | Foto: Divulgação GWM Brasil

Preço: a partir de R$ 169.000

Autonomia: 310 km (Inmetro)

BYD Yuan Plus

BYD Yuan Plus | Foto: Divulgação BYD

Preço: a partir de R$ 235.990

Autonomia: 294 km (PBEV)

Volvo EX30

Volvo EX30 | Foto: Divulgação Volvo