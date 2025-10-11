Menu
HOME > AUTOS
100% ELÉTRICO

Top 10: confira os elétricos mais baratos do Brasil

Reportagem também traz a autonomia, que mede a quantidade de km percorridos com a bateria 100%, de cada veículo

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

11/10/2025 - 7:04 h
Volvo EX30
Volvo EX30 -

Com a crescente busca por veículos elétricos, em 2025, o mercado segue aquecido no Brasil e em expansão, O mercado atual oferece diversos modelos de carros 100% elétricos. Listamos os mais acessíveis que, a depender do modelo, sofrem oscilação nos valores.

Reunimos os 10 modelos mais baratos, com a autonomia média chancelada pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Top 10 mais baratos do brasil em 2025

Renault Kwid E-Tech

Renault Kwid E-Tech
Renault Kwid E-Tech | Foto: Divulgação Renault
  • Preço: a partir de R$ 99.990
  • Autonomia: 185 km (Inmetro)
  • BYD Dolphin Mini
  • Preço: a partir de R$ 115.800 (preço pode variar, mas também já foi anunciado por cerca de R$ 99.800 em promoções)
  • Autonomia: 280 km (PBEV)

Caoa Chery iCar

Caoa Chery iCar
Caoa Chery iCar | Foto: Divulgação Caoa Chery
  • Preço: a partir de R$ 119.990
  • Autonomia: 197 km (PBEV)
  • JAC E-JS1
  • Preço: a partir de R$ 119.900
  • Autonomia: 161 km (PBEV)

Neta Aya

Neta Aya
Neta Aya | Foto: Divulgação Neta
  • Preço: a partir de R$ 128.900
  • Autonomia: 260 km
  • Fiat 500e Icon Elétrico
  • Preço: a partir de R$ 129.490
  • Autonomia: 227 km (PBEV)

BYD Dolphin

BYD Dolphin
BYD Dolphin | Foto: Divulgação BYD
  • Preço: a partir de R$ 149.990
  • Autonomia: 291 km (PBEV)

GWM Ora 03 Skin

GWM Ora 03 Skin
GWM Ora 03 Skin | Foto: Divulgação GWM Brasil
  • Preço: a partir de R$ 169.000
  • Autonomia: 310 km (Inmetro)

BYD Yuan Plus

BYD Yuan Plus
BYD Yuan Plus | Foto: Divulgação BYD
  • Preço: a partir de R$ 235.990
  • Autonomia: 294 km (PBEV)

Volvo EX30

Volvo EX30
Volvo EX30 | Foto: Divulgação Volvo
  • Preço: a partir de R$ 229.950
  • Autonomia: 250 km

