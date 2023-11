Toyota lança Hilux SRX Plus no Brasil | A TARDE

A Toyota disponibiliza para o mercado brasileiro nova versão da Hilux SRX Plus. Segundo a montadora, as primeiras unidades devem começar a chegar às concessionárias a partir do final deste mês, entretanto, os clientes interessados poderão fazer pré-reserva do modelo, ao preço de R$ 334.890. A Hilux já era disponibilizada por aqui em sete versões.

Nova configuração SRX Plus, topo de linha da picape produzida em Zárate, na Argentina, tem design mais agressivo, plataforma aprimorada e mais conforto. Além de eixos mais largos, +140 mm na frente e 155 mm atrás, com braços de suspensão alargados e novos amortecedores (tubo duplo) com 3 mm a mais de diâmetro, maior capacidade de absorção de impactos e, no caso dos amortecedores traseiros, em posição modificada (reposicionados para fora do chassis).

O eixo traseiro foi equipado com uma barra estabilizadora, o que fez que a rigidez de rolagem fosse aumentada em 20%, promovendo melhor sensação de direção em curvas. Essa reconfiguração do chassi permitiu aumentar a distância ao solo em +20 mm e o ângulo de ataque em 1 grau, para melhor desempenho em estradas de terra e terrenos difíceis.

Com design funcional, o exterior traz novas molduras alargadas (na cor do veículo) nos para-lamas e uma barra aerodinâmica traseira (também na cor do carro) que reduz a turbulência e diminui o ruído do vento, minimizando as vibrações e o consumo de combustível.

As novidades são essas acima e no mais a picape segue igual ao modelo topo de linha anterior, com central multimídia com tela touchscreen de 9” com USB, Bluetooth e conectividade sem fios para Android Auto® e Apple CarPlay.

Picape ganha design mais agressivo e mais conforto | Foto: Divulgação

Motorização

Está equipada com o mesmo motor turbodiesel 1GD 2.8L 16V de 204 cv de potência e torque de 50,9 kgfm a 2.800 rpm. A versão SRX Plus conta com transmissão automática de 6 velocidades e dispõe igualmente de bloqueio do diferencial traseiro, além de controle de descida e subida, assim como as demais configurações da Hilux.

Em termos de segurança, foram incorporados freios traseiros a disco que asseguram maior controle e eficiência sob elevadas exigências de frenagem. Além disso, a nova Hilux SRX Plus dispõe de 7 airbags e conta com o pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense, sistemas que auxiliam o condutor em diversas situações, evitando ou mitigando danos decorrente de acidentes.

Sistemas

Sistema de Pré-Colisão usa a câmera e o radar de ondas milimétricas para detectar veículos que circulam nas ruas e estradas. Se o sistema detectar a possibilidade de uma colisão, alerta o motorista por meio de avisos sonoros e visuais e ativa a assistência de frenagem, para evitar ou reduzir os danos causados por ela.

Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (LDA): é projetado para detectar desvios de pista, quando as linhas divisórias são visíveis. Ao ouvir e ver os alertas, e depois de verificar que é seguro fazê-lo, o veículo deve ser redirecionado para o centro da pista.

Tem multimídia de 9” com conectividade sem fios | Foto: Divulgação

Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) – o Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) permite a condução a uma velocidade constante predeterminada. O ACC usa o radar de ondas milimétricas montado na grade frontal e a câmera projetada a bordo para detectar veículos, calcular sua distância e ajustar a velocidade, para ajudar a manter uma distância predeterminada de veículo para veículo.