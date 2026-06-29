MOTORISTAS DE APP
Veículo mais barato do programa Move Brasil custa R$ 68 mil
Confira o ranking dos 5 carros mais baratos do programa federal exclusivo para motoristas de apps
De acordo com os dados mais recentes do programa Move Brasil, o Renault Kwid Zen consolidou-se como a opção mais acessível para profissionais do volante, custando R$ 68.715,00.
O modelo superou gigantes do segmento de entrada, como o Fiat Mobi e o Citroën C3, oferecendo um custo-benefício que impacta diretamente na margem de lucro de quem vive da prestação de serviços de transporte individual.
Ranking dos 5 carros mais baratos do programa Move Brasil
A tabela abaixo detalha os valores praticados para profissionais cadastrados no programa, comparando as categorias de aplicação:
1º Renault Kwid Zen R$ 68.715,00 R$ 60.604,00
2º Fiat Mobi Like R$ 72.490,00 R$ 64.490,00
3º Citroën C3 Live Go R$ 73.921,00 R$ 65.050,00
4º Fiat Argo Drive R$ 88.990,00 R$ 77.990,00
5º Fiat Pulse Drive 1.3 R$ 102.071,00 R$ 86.296,00
Critérios de elegibilidade para o financiamento
Para acessar estas condições, o profissional deve atender aos requisitos estabelecidos pelo programa:
- Motoristas de aplicativo: é obrigatório possuir cadastro ativo na plataforma há, pelo menos, 12 meses e ter realizado, no mínimo, 100 corridas no mesmo período.
- Taxistas: devem apresentar licenças e registros ativos junto aos órgãos municipais de trânsito, além de estar em dia com a regularidade fiscal.
Destaques do programa
- Finalidade: fomento à renovação de frota com veículos mais eficientes e sustentáveis.
- Financiamento: realizado através de instituições financeiras credenciadas à Finep, com taxas reduzidas e carência estendida em alguns casos.
- Abrangência: embora os hatches de entrada dominem o topo da lista de preços, o programa também abrange SUVs e modelos eletrificados de diversas marcas, como Chevrolet, BYD, GWM e Toyota, sempre respeitando o teto de R$ 150 mil.