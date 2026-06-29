Veículo mais barato do programa Move Brasil custa R$ 68 mil

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

De acordo com os dados mais recentes do programa Move Brasil, o Renault Kwid Zen consolidou-se como a opção mais acessível para profissionais do volante, custando R$ 68.715,00.

O modelo superou gigantes do segmento de entrada, como o Fiat Mobi e o Citroën C3, oferecendo um custo-benefício que impacta diretamente na margem de lucro de quem vive da prestação de serviços de transporte individual.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ranking dos 5 carros mais baratos do programa Move Brasil

Renault Kwid Zen é o carro mais barato do Programa Move Brasil - Foto: Divulgação Renault

A tabela abaixo detalha os valores praticados para profissionais cadastrados no programa, comparando as categorias de aplicação:

1º Renault Kwid Zen R$ 68.715,00 R$ 60.604,00

2º Fiat Mobi Like R$ 72.490,00 R$ 64.490,00

3º Citroën C3 Live Go R$ 73.921,00 R$ 65.050,00

4º Fiat Argo Drive R$ 88.990,00 R$ 77.990,00

5º Fiat Pulse Drive 1.3 R$ 102.071,00 R$ 86.296,00

Critérios de elegibilidade para o financiamento

Para acessar estas condições, o profissional deve atender aos requisitos estabelecidos pelo programa:

Motoristas de aplicativo : é obrigatório possuir cadastro ativo na plataforma há, pelo menos, 12 meses e ter realizado, no mínimo, 100 corridas no mesmo período.

: é obrigatório possuir cadastro ativo na plataforma há, pelo menos, 12 meses e ter realizado, no mínimo, 100 corridas no mesmo período. Taxistas : devem apresentar licenças e registros ativos junto aos órgãos municipais de trânsito, além de estar em dia com a regularidade fiscal.

Destaques do programa