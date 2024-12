Venda de SUVs não para de crescer na Bahia; veja ranking de novembro

Hyundai Creta foi o mais vendido - Foto: Divulgação

Cada vez mais os carros do tipo SUV crescem no gosto dos baianos. No mês de novembro, sete dos dez carros mais vendidos do estado eram modelos desta categoria.

Na liderança, sem novidades: Hyundai Creta em primeiro, com 299 emplacamentos, seguido pelo Chevrolet Tracker, com 231. Os dados são da Federação Nacional de Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Os grandes destaques do novembro, no entanto, foram Jeep Compass, que teve o melhor mês do ano com 207 vendas. O mesmo se repetiu com o BYD Song, que chegou a 169 emplacamentos no estado. Eles ficaram na quinta e décima posição respectivamente.

Confira top-10: