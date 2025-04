Vendas de carros seminovos ultrapassam 2,5 milhões no Brasil

Na Bahia, foram transacionados 43.366 veículos seminovos no acumulado de 2025 - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

O mercado de veículos seminovos atingiu a marca de 2.507.719 unidades vendidas no Brasil no primeiro bimestre do ano, de acordo com balanço da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). Esse resultado é 7% maior em relação ao mesmo período do ano passado.

A expectativa para o fechamento do terceiro trimestre de 2025 é boa, e o otimismo é embalado pelos números de fevereiro, quando houve alta de 4,6% nas transações, na comparação com janeiro. Este crescimento é ainda mais expressivo quando comparado ao mesmo período do ano anterior, com um aumento de 12,1%.

O presidente da entidade, Enilson Sales, está otimista em relação ao desempenho do mercado de seminovos este ano. “Nossa expectativa é de que, se não tivermos nenhuma surpresa com a inflação, e a economia se mantiver estável, poderemos obter bons resultados nas vendas deste ano, repetindo a performance do ano passado”, pontua.

Na Bahia, foram transacionados 43.366 veículos seminovos no acumulado de janeiro e fevereiro deste ano, crescimento de 21,3%, comparado ao mesmo período de 2024. Em fevereiro deste ano foram 23.374, ao passo que em janeiro esse número chegou a 19.992, alta de 16,9%.

As transações em fevereiro deste ano foram 28,5% maiores em relação as transferências de seminovos no mesmo mês de 2024 (18.195). Apesar dos números em alta, na Bahia e no Brasil, o presidente da Associação de Revendedores de Veículos da Bahia (Assoveba), Ari Pinheiro, mostra decepção com as vendas na capital baiana no primeiro bimestre.

“Apesar do Brasil registrar um aumento de 7% e dos resultados positivos no estado da Bahia, aqui na capital baiana a gente não conseguiu ver uma melhora não. Esse primeiro bimestre foi regular e a gente está sentindo muita dificuldade no mercado soteropolitano no pós-carnaval, devido ao endividamento da população”, comenta Pinheiro. “Estamos sentindo uma dificuldade maior na concretização da venda e na negociação dos carros seminovos. Os juros também estão impactando bastante na hora de fazer o financiamento”, resume.

Duelo de Seminovos

“Apesar disso, estamos com expectativa boa para 2025. Eu acho que agora começa a acelerar”, afirma Pinheiro. Para estimular as vendas e sair do marasmo em Salvador, a Assoveba vai realizar o 25º Duelo de Seminovos, dias 4,5 e 6 de abril no Estacionamento do Assaí, na Avenida Luiz Viana Filho (Paralela). Mais de 1.000 seminovos estarão na vitrine e cerca de 27 lojas associadas da Assoveba participam do evento. “Boa oportunidade para trocar, comprar o seminovo. Teremos condições especiais: taxas de 1.6% ao mês, em até 60 meses”, destaca o presidente da Assoveba.

Seminovos a partir de R$ 22.900, 2011/2012, a exemplo do Sandero, Idea, Palio, até um carro de R$ 300 mil – SW4 ou BMW X6, por exemplo, estarão disponíveis. A BV Financeira vai participar do evento.

“Teremos ainda venda de motos Honda, zero quilômetro”. Ari Pinheiro destaca que no Duelo de Seminovos os carros saem com laudo cautelar e “há a segurança de comprar carro direto de lojas associadas”. Comprar de pessoa jurídica, com CNPJ, é mais seguro que fazer compra direto de uma pessoa física, isso porque essas relações de compra estão amparadas pelo Código de Defesa do Consumidor.