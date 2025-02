Vendas de híbridos aceleram e elétricos perdem força

BYD Song Premium é versão aprimorada do Song Plus - Foto: Divulgação

As vendas de carros 100% elétricos desaceleram no Brasil, ao passo que os veículos híbridos conquistam paulatinamente a preferência do consumidor. De acordo com o levantamento da Fenabrave, as 3.700 unidades de elétricos licenciadas em janeiro de 2025 representaram queda de 15,4 % em relação ao volume registrado no mesmo mês do ano passado (4.354). A participação dos puro elétrico caiu de 2,9% em janeiro de 2024 para 2,3%, no mês passado.

Em janeiro foram emplacadas 12.802 unidades de veículos híbridos (híbridos e híbridos plug-in), alta de 67% na comparação com o volume de um ano atrás, de 7.668 modelos. O desempenho fez a participação nas vendas saltar de 5% para 8%. “Esse desempenho reforça a tendência dessa tecnologia como alternativa para consumidores que buscam eficiência energética sem depender, exclusivamente, da estrutura externa de recarga elétrica”, avalia o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior.

Os híbridos plug-in registraram o maior índice de crescimento, 72,5%, passando de 3.789 unidades emplacadas em janeiro do ano passado para 6.536 licenciadas no primeiro mês de 2025.

Um a cada 10

Segundo dados da Anfavea, associação dos fabricantes, os veículos eletrificados (puro elétricos e híbridos) somaram em janeiro 16.495 emplacamentos, volume 37,2% superior ao registrado há um ano (12.022). Esse volume representa 13% no total de emplacamentos de automóveis e comerciais, que fechou o mês de janeiro com 121.257 unidades. Pela primeira vez os modelos híbridos e elétricos representaram 10% de todo o volume licenciado.

uditora fiscal e professora, Karla Borges tem uma excelente experiência com veículos eletrificados. Comprou um Toyota Prius (híbrido) em 2018, está muito satisfeita, mas recentemente comprou um veículo 100% elétrico, o BYD Dolphin. “Estou satisfeitíssima, adorando, mas não vendi o híbrido não. Paguei cento e poucos reais o licenciamento, IPVA isento. Maravilha. Mas uso o híbrido para viajar”. Ela instalou um ponto de recarga em casa. “Recebi da concessionária o carregador e só paguei a instalação de 3 mil. Para ela, valeu a pena o investimento, pela economia de combustível e qualidade do veículo.

ABVE: novo método

A Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) divulgou os resultados das vendas do segmento em janeiro de 2025 e anunciou uma nova metodologia de apuração. De acordo com a entidade, foram vendidos no Brasil, em janeiro, 12.556 veículos leves eletrificados, segundo a nova classificação de eletrificados adotada pela ABVE Data.

Pela nova metodologia da ABVE, esse total representa a soma de emplacamentos de BEV (veículos 100% elétricos), PHEV (veículos híbridos elétricos com recarga externa), HEV e HEV Flex (veículos híbridos com tração elétrica, mas sem recarga elétrica). O total não inclui os micro-híbridos, ou MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicles), que são os veículos híbridos sem tração elétrica e com motorização abaixo de 60V.

“A partir de janeiro de 2025, os MHEV não são mais classificados como veículos eletrificados pela ABVE Data, para efeito de acompanhamento da evolução da eletromobilidade no Brasil”, anuncia a entidade. “O ajuste no critério de classificação dos eletrificados pela ABVE Data decorre do entendimento de que a chegada ao mercado dos novos veículos híbridos MHEV de 12V, a partir de outubro de 2024, pode gerar uma distorção dos dados sobre o crescimento real da venda de veículos eletrificados no Brasil”.

O presidente da ABVE, Ricardo Bastos, explica: “Fizemos essa atualização nos critérios da ABVE Data para deixar mais claro ao consumidor e ao mercado em geral quais veículos podem efetivamente ser considerados eletrificados e quais não”. “Consideramos ser importante aprimorar a metodologia de classificação dos eletrificados para dar uma informação mais fiel à realidade da eletromobilidade no Brasil, no interesse tanto do consumidor, quanto do mercado, governos e da sociedade em geral”.

“Em nosso entendimento, os MHEV de 12V a 48V, que até o ano passado representavam uma parcela pouco expressiva do mercado, podem aumentar significativamente sua participação nos próximos anos, substituindo os similares a combustão, ainda que, a rigor, não possam ser considerados veículos eletrificados”, explica o presidente da ABVE.

A partir dos números de janeiro, a ABVE Data considera veículos eletrificados aqueles com motorização elétrica acima de 60V, com tração elétrica independente. “Ou seja, capazes de se movimentar somente com o motor elétrico por algum período do trajeto e com uma contribuição significativa à redução das emissões de gás carbônico, quando comparados a um similar a combustão”.

“Tornou-se imperioso separar quais veículos contribuem efetivamente com a eletromobilidade e quais não contribuem tanto. A mudança foi precedida de uma análise atenta da literatura internacional e das normas nacionais aplicáveis”, destacou Ricardo Bastos.