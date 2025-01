Vendas de seminovos batem recorde

- Foto: Felipe Sampaio / Divulgação

As vendas de veículos seminovos e usados bateram recorde em 2024. Segundo levantamento da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) foram comercializadas 15.777.594 unidades no Brasil, melhor resultado da série histórica registrada desde 2011. No acumulado de 2024, as vendas foram 9,2% maiores que as de 2023. Na Bahia, houve crescimento de 8,5% no ano passado, comparando com 2023. Este ano, o setor espera seguir em expansão e os lojistas se movimentam para atrair consumidores nos primeiros meses do ano.

Os modelos mais vendidos no Brasil, em 2024, foram os com 13 anos ou mais de idade (5.721.760 de unidades), seguidos pelos de 4 a 8 anos, com 3.982.867, os de 9 a 12 anos, com 3.531.095 e os seminovos entre 0 e 3 anos, com 2.541.872. Para 2025, o presidente da Fenauto, Enilson Sales, tem a expectativa de bons resultados. “Nosso segmento está cada vez mais forte e profissional, crescendo a olhos vistos e, se a economia não tiver nenhum sobressalto neste ano, deveremos registrar novos resultados muito bons”.

Na Bahia foram vendidos 285.429 automóveis em 2024, e 262.967 em 2023, de acordo com levantamento da Associação de Revendedores de Veículos da Bahia (Assoveba). O segmento de comerciais leves teve crescimento de 13,3% ano passado, contabilizando 64.845 unidades vendidas, e 57.224 unidades em 2023. Já as vendas de comerciais pesados cresceram 5,2% ano passado, com 14.078 unidades comercializadas, contra 13.376 vendidas em 2023.

Os “velhinhos”

Os carros “velhinhos”, com 13 anos ou mais registraram melhor desempenho de vendas no ano passado, 18,3%, segundo a Assoveba. As vendas dos seminovos, com idade de 0 a 3 anos, cresceram 13%; de usados jovens (4 a 8 anos) 4,3% e dos usados maduros (9 a 12 anos) cresceram 2,6% em relação ao ano anterior.

Na região Nordeste, o estado do Piauí apresentou maior desempenho de vendas de seminovos e usados em 2024: cresceu 17,2% no acumulado do ano; seguido da Paraíba, 16,5% e do Rio Grande do Norte, 16,1%.

Oferta de crédito

“O que contribuiu para o crescimento dessas vendas foi a abertura do crédito, os bancos deram uma liberada maior na questão do financiamento. Isso ajudou o mercado a crescer 8,5%”, opina o presidente da Assoveba, Ari Pinheiro Junior. Os modelos mais vendidos no estado foram Gol, HB20 e Ford KA.

Os dirigentes da Assoveba têm a expectativa de que em 2025 o mercado de seminovos e usados siga em crescimento. No entanto, os primeiros meses do ano são desafiadores em relação às vendas, porque muitas famílias têm despesas com material escolar, há custos com impostos como IPTU, IPVA, e muitos apelos para gastar em festas de Verão e no Carnaval.

“Janeiro e fevereiro realmente são meses com despesas maiores, com o IPTU, escola, e também tem o Carnaval. Mas por incrível que pareça, também são meses bons de vendas. Comparando fevereiro com junho, fevereiro é um mês no qual as vendas são melhores do que junho, porque quem troca de carro em fevereiro, já troca para viajar no Carnaval e para viajar em junho também. E as pessoas que querem viajar em junho para passar o São João, antecipam essa compra”, comenta Pinheiro.

Ele antecipa que os lojistas do Mercadão e Auto Shopping, em Lauro de Freitas, estão planejando um feirão para o mês de fevereiro, um esquenta para o Carnaval. “Será antes da folia momesca, para impulsionar as vendas do início do ano. Então quem quiser comprar carro, terá uma boa oportunidade, logo no início de fevereiro”, comenta o presidente da Assoveba.