Volkswagen encerra produção do Gol após 42 anos

A Volkswagen anunciou que encerrará a produções dos modelos "Gol". Ao todo, foram 42 anos desde o primeiro lançamento, o modelo hatch no ano de 1980.

Segundo a montadora alemã, a despedida destes carros acontecerá com a "Last Edition", que a empresa promete divulgar mais informações ao longo do tempo. Os novos e últimos modelos serão de uma série limitada, com 1 mil unidades.

O "Last Edition" traz a modernidade com detalhes na cor preta na carroceria, faróis com máscaras negras e as rodas de 15 polegadas escurecidas.

Na ótica mecânica, o modelo mantém o motor 1.0 aspirado de três cilindros que rende até 84 cv e 10,4 kgfm (com etanol) pareado ao câmbio manual de cinco marchas.