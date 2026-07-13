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MUDANÇAS NA LINHA

Volkswagen reestrutura Polo para o mercado brasileiro; veja o que mudou

Hatch da Volkswagen perde quatro versões para abrir espaço para o lançamento do novo SUV Tera

Jair Mendonça Jr
Por
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo - Foto: Divulgação Volkswagen

O Volkswagen Polo registrou 67.432 emplacamentos no mercado automotivo brasileiro no acumulado do primeiro semestre. O hatch mantém a liderança na categoria de automóveis de passeio, enquanto a fabricante aplica mudanças na linha.

A estratégia industrial da marca reconfigura as opções do catálogo atual. A modificação abre espaço nas concessionárias para o novo SUV compacto da fabricante, batizado de Volkswagen Tera.

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Principais atualizações do Volkswagen Polo

  • Redução de catálogo: saída de quatro versões antigas da linha de montagem.
  • Fim da linha GTS: descontinuação da motorização 250 TSI esportiva.
  • Versões de entrada: manutenção das configurações Track e Robust 1.0 MPI.
  • Versões topo de linha: sobrevivência das opções Sense e Highline 1.0 TSI.

Mudanças no pacote de equipamentos de série

A versão Track recebe lanternas com acabamento escurecido e revestimento interno nas portas com textura cinza. O modelo também adiciona central multimídia com tela de 10 polegadas no pacote de opcionais de fábrica.

A configuração Sense passa a sair da linha de produção com o sistema VW Play de 10,1 polegadas integrado ao painel. As opções com motor turbo trazem transmissão automática de seis marchas e freios a disco nas quatro rodas.

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