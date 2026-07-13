Volkswagen reestrutura Polo para o mercado brasileiro; veja o que mudou

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O Volkswagen Polo registrou 67.432 emplacamentos no mercado automotivo brasileiro no acumulado do primeiro semestre. O hatch mantém a liderança na categoria de automóveis de passeio, enquanto a fabricante aplica mudanças na linha.

A estratégia industrial da marca reconfigura as opções do catálogo atual. A modificação abre espaço nas concessionárias para o novo SUV compacto da fabricante, batizado de Volkswagen Tera.



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Principais atualizações do Volkswagen Polo

Redução de catálogo : saída de quatro versões antigas da linha de montagem.

: saída de quatro versões antigas da linha de montagem. Fim da linha GTS : descontinuação da motorização 250 TSI esportiva.

: descontinuação da motorização 250 TSI esportiva. Versões de entrada : manutenção das configurações Track e Robust 1.0 MPI.

: manutenção das configurações Track e Robust 1.0 MPI. Versões topo de linha : sobrevivência das opções Sense e Highline 1.0 TSI.



Mudanças no pacote de equipamentos de série

A versão Track recebe lanternas com acabamento escurecido e revestimento interno nas portas com textura cinza. O modelo também adiciona central multimídia com tela de 10 polegadas no pacote de opcionais de fábrica.



A configuração Sense passa a sair da linha de produção com o sistema VW Play de 10,1 polegadas integrado ao painel. As opções com motor turbo trazem transmissão automática de seis marchas e freios a disco nas quatro rodas.

