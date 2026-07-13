MUDANÇAS NA LINHA
Volkswagen reestrutura Polo para o mercado brasileiro; veja o que mudou
Hatch da Volkswagen perde quatro versões para abrir espaço para o lançamento do novo SUV Tera
O Volkswagen Polo registrou 67.432 emplacamentos no mercado automotivo brasileiro no acumulado do primeiro semestre. O hatch mantém a liderança na categoria de automóveis de passeio, enquanto a fabricante aplica mudanças na linha.
A estratégia industrial da marca reconfigura as opções do catálogo atual. A modificação abre espaço nas concessionárias para o novo SUV compacto da fabricante, batizado de Volkswagen Tera.
Principais atualizações do Volkswagen Polo
- Redução de catálogo: saída de quatro versões antigas da linha de montagem.
- Fim da linha GTS: descontinuação da motorização 250 TSI esportiva.
- Versões de entrada: manutenção das configurações Track e Robust 1.0 MPI.
- Versões topo de linha: sobrevivência das opções Sense e Highline 1.0 TSI.
Mudanças no pacote de equipamentos de série
A versão Track recebe lanternas com acabamento escurecido e revestimento interno nas portas com textura cinza. O modelo também adiciona central multimídia com tela de 10 polegadas no pacote de opcionais de fábrica.
A configuração Sense passa a sair da linha de produção com o sistema VW Play de 10,1 polegadas integrado ao painel. As opções com motor turbo trazem transmissão automática de seis marchas e freios a disco nas quatro rodas.