Yamaha estreia primeira scooter híbrida do Brasil

Yamaha Fluo ABS Hybrid - Foto: Divulgação

A Yamaha acaba de lançar a primeira motocicleta scooter com sistema híbrido do Brasil: a Fluo ABS Hybrid Connected. A marca já havia estreado a primeira scooter elétrica do mercado brasileiro, a Neo’s Connected, largando na frente da Honda, líder de vendas no País e sua principal concorrente, na corrida rumo à eletrificação.

A fabricante anunciou no ano passado que sua scooter elétrica, a Neo’s Connected, começaria a ser produzida em Manaus (AM) ainda em janeiro deste ano, com previsão de chegada às lojas em fevereiro, quando será confirmado o preço. Até o momento, as fatias do mercado de motos elétricas no Brasil eram disputadas por empresas pequenas e startups, e não a havia modelo híbrido, agora o jogo está mudando.

Fluo ABS Hybrid Connected já está sendo produzida e deve chegar às concessionárias em fevereiro, com preço sugerido de R$ 16.690 (além de frete e seguro de frete), revisão preço fixo e garantia de quatro anos, uma exclusividade da Yamaha. Conta com sistema híbrido leve e assistência elétrica especial, a Power Assist. O motor elétrico auxiliar oferece suporte durante a partida e em momentos de maior esforço, como em subidas, acelerações mais intensas, retomadas, ultrapassagens e quando há passageiro ou carga adicionais.

Segundo a Yamaha, ao detectar o aumento da carga sobre o motor a combustão, o motor elétrico é acionado por três segundos, fornecendo potência adicional e aliviando a sobrecarga do motor principal, resultando em uma redução do consumo de combustível.

Menor consumo

O modelo continua com Sistema Stop & Start Inteligente, que desliga o motor quando a moto para e o religa automaticamente ao acelerar, reduzindo ainda mais o consumo de combustível e a emissão de poluentes. “A atualização do Motor SMG (Smart Motor Generator) da Yamaha, que agora integra o sistema híbrido leve com a tecnologia Stop & Start, proporcionou à Nova Yamaha Fluo uma economia de até 12% quando comparado à geração anterior”, destaca a fabricante.

A scooter da Yamaha passou por uma renovação completa, ganhou uma dianteira mais sofisticada e linhas mais ousadas. Está equipada com um motor monocilíndrico de 125cc com comando de válvulas simples no cabeçote (SOHC - Single Over Head Camshaft) e refrigeração a ar que entrega 8,3 cv de potência a 7.000 rpm e 1,0 kgf.m de torque a 5.000 rpm. O sistema de transmissão é automático do tipo CVT.

Tendência

O sócio-diretor do Grupo Motofácil (Yamaha), Cláudio Cotrim, ressalta que o mercado de motonetas e scooters de baixa cilindrada está se tornando cada dia mais competitivo no Brasil, seguindo uma tendência mundial. “Em muitos nas redes sociais é possível ver as ruas das cidades asiáticas repletas de scooters, sendo utilizadas para o trabalho, transporte e lazer. Quem visita qualquer capital europeia se assusta por ver tantas scooters estacionadas juntos ao meio fio, nas estações de trem, nos pontos turísticos, de média e alta cilindradas; esses veículos são os preferidos pelos profissionais liberais, que querem fugir do trânsito caótico das grandes metrópoles”, exemplifica.

As scooters foram a primeira opção do público feminino, principalmente por sua carenagem frontal, que proporciona maior proteção, assim como a sua posição de pilotagem mais segura e confortável. “Tanto pela agilidade no trânsito dos grandes centros, quanto pela facilidade de aquisição, devido ao preço mais acessível e baixo custo de manutenção, estes modelos vêm se tornando os preferidos dos iniciantes e até dos motociclistas experientes”, pontua Cotrim.

“A Yamaha está à frente da concorrência, com três modelos que atendem a todos os gostos e os bolsos. E a Fluo já era superior em todos os itens característicos desta modalidade, mas agora é a primeira motocicleta com sistema híbrido de combustível à venda no Brasil”, destaca.

Cotrim destaca alguns diferenciais da Fluo: é automática, tem sistema STOP & START Inteligente, porta-capacete, chave por aproximação, farol duplo. “E o modelo híbrido tem freios ABS nas rodas dianteiras, painel LCD com conectividade, conjunto óptico com luz de LED, novo design, além do sistema híbrido com assistência elétrica Power Assist, um motor elétrico que fornece potência adicional, proporcionando economia de combustível”.