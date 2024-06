13/06/2024 às 14:23 • Atualizada em 14/06/2024 às 20:35 - há XX semanas | Autor: Da Redação Abapa é premiada por número de analises do algodão no oeste baiano Centro de Análise de Fibras da Abapa atingiu número recorde de 7.182 laudos emitidos pelo Programa de Incentivo à Cultura do Algodão

Pelo menos 171 mil toneladas de algodão foram analisadas, as quais atenderam as exigências à qualidade do produto - Foto: Divulgação

Uma placa de reconhecimento foi entregue pelo secretário de Agricultura da Bahia, Wallison Tum, ao presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Luiz Carlos Bergamaschi, durante a 18ª edição da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães. A homenagem foi concedida ao Centro de Análise de Fibras da Abapa por ter atingido o número recorde de 7.182 laudos emitidos pelo Programa de Incentivo à Cultura do Algodão (Proalba). As análises certificaram a qualidade e o atendimento às conformidades do algodão produzido na Bahia em 2023, Foram 171 mil toneladas analisadas do algodão produzido na Bahia, o qual atendeu as exigências à qualidade do produto.

