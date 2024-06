Abapa lança pedra fundamental de nova sede na Bahia Farm Show 2024

Jerônimo Rodrigues, parabenizou produtores de algodão, bem como a diretoria da Abapa pelo empreendimento na região oeste - Foto: Divulgação

A pedra fundamental da nova sede e do novo laboratório de análise de fibras da Abapa, (Associação Baiana dos Produtores de Algodão), que foi construída ao lado do complexo que sedia a Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, foi lançada durante visita do governador Jerônimo Rodrigues e do presidente da Abapa, Luiz Carlos Bergamaschi, nesta terça-feira, 11.

Os produtores de algodão apresentaram o projeto do empreendimento, que abrange uma área total de 9.619,97 m² de construção, dos quais 4.600 m² vão ser destinados ao novo centro de análise de fibras, que será o maior da América Latina.

Jerônimo Rodrigues parabenizou os produtores de algodão e a diretoria da Abapa pelo empreendimento para a região oeste.

“É do interesse no estado ver os negócios funcionando e ver a economia se desdobrando em outros aspectos, do social, e de melhoria da vida das pessoas. Vocês estão fazendo com intencionalidade e o estado precisa acompanhar, e hoje temos essa obra importante, que vai fortalecer a economia local e a qualidade da pluma comercializada pela Bahia”, disse Jerônimo.

O presidente da Abapa, Odacil Ranzi, detalhou que o novo laboratório pretende dobrar a capacidade de classificação da pluma, etapa fundamental para comercializar o algodão nos mercados interno e externo para as indústrias têxteis.

“Com a nova estrutura, teremos a capacidade de instalar até 28 máquinas de classificação HVI, o dobro de equipamentos que operamos hoje no atual prédio, podendo chegar futuramente até 60 mil amostras analisadas por dia. Estamos pensando a frente, na ampliação da nossa produção de algodão no campo, e preparando a logística necessária para aumentar também as análises que atestam a qualidade do nosso algodão”, reiterou.

Além de laboratório, o local vai abrigar a área administrativa, com salas de reunião, auditório com capacidade de 500 pessoas, e um museu do algodão. O empreendimento está com 54% da obra finalizada, em fase de conclusão da fundação e da estrutura pré-moldada, cobertura, alvenaria, reboco e entrando na fase de acabamento.