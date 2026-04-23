EXPECTATIVA
Bahia Farm Show celebra 20 anos com lançamento oficial em Salvador
Vai ser apresentado um panorama econômico com expectativas de volume de negócios
A Bahia Farm Show, consolidada como uma das maiores vitrines do agronegócio brasileiro e motor vital da economia estadual, alcança um marco histórico em 2026: a 20ª edição.
Para detalhar as novidades e o impacto econômico deste ano comemorativo, o presidente da feira e da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt, vai cumprir agenda na capital baiana.
Lançamento
O encontro com os jornalistas vai ser realizado na próxima segunda-feira, 27, às 10h, na sede da Governadoria (CAB).
O evento vai ter como anfitrião o governador Jerônimo Rodrigues (PT), simbolizando a união estratégica entre o setor produtivo e o Poder Executivo para o desenvolvimento da Bahia.
Abordagem
Durante o evento, vai ser apresentado um panorama econômico com as expectativas de volume de negócios e geração de empregos.
Em relações às inovações tecnológicas, o evento vai apresentar o que há de novo no campo que impacta a cidade.
Nesses 20 anos de história, a apresentação foca na evolução do evento que transbordou as páginas de agronegócio para as editorias de tecnologia, política e sustentabilidade.
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