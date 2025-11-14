AIBA reafirma compromisso da agricultura com a sustentabilidade na COP30

COP30 - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Durante a COP30, a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) evidenciou o protagonismo da agricultura brasileira na agenda ambiental global, apresentando o caso de sucesso da produção sustentável no Oeste da Bahia.

Com mais de 9 milhões de hectares de cerrado preservados, correspondendo a 64% do território do bioma no estado, a AIBA reforça que desenvolvimento agrícola e conservação ambiental caminham juntos.

O produtor rural e presidente da Comissão Nacional de Irrigação, junto ao gerente de Sustentabilidade da AIBA, Eneas Porto, representaram a entidade na Green Zone, participando do painel "Irrigação e Segurança Alimentar" no estande do Comitê da Bacia do São Francisco.

Na região Oeste da Bahia, que é\ o principal polo de irrigação do Brasil, com cerca de 370 mil hectares irrigados, a agricultura irrigada é destaque não somente pela escala, mas também pela gestão avançada dos recursos hídricos, sustentada por um robusto programa de monitoramento hídrico.

A AIBA ainda destacou ações relevantes, como a implementação de sistemas de plantio direto e a regeneração de áreas degradadas, reforçando o compromisso do setor agropecuário com a agenda ambiental e o enfrentamento das emergências climáticas. Essa atuação mostra a agricultura do Oeste Baiano como um exemplo real e inspirador de produção sustentável, aliando inovação, responsabilidade e respeito ao meio ambiente.

*Georges Humbert é correspondente de A TARDE na COP30