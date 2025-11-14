MANIFESTAÇÃO
Protesto de indígenas bloqueia entrada da COP30 em Belém
Grandes filas foram formadas na área externa do complexo
Por Redação
Um protesto realizado por indígenas na manhã desta sexta-feira, 14, bloqueou a entrada principal da COP30, em Belém (PA), e levou ao reforço da segurança no local com militares do Exército.
Por conta da manifestação, grandes filas foram formadas na área externa do complexo montado no antigo aeroporto da cidade e obrigou os delegados a utilizar um acesso lateral para continuar as negociações climáticas.
Os manifestantes reivindicam que o governo brasileiro suspenda todos os projetos de desenvolvimento na Amazônia, incluindo mineração, exploração madeireira, perfuração de petróleo e a construção de uma ferrovia para transporte de produtos agrícolas e minerais.
O protesto ocorre dois dias após outro episódio de tensão, quando um grupo de manifestantes entrou à força no pavilhão da conferência e entrou em confronto com seguranças.
