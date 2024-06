Bahia Farm Show tem expectativa de movimentar mais de R$ 8 bi

- Foto: Miriam Hermes / Ag. A TARDE

A 18ª edição da feira internacional de tecnologia agrícola e negócios - Bahia Farm Show - abre os portões hoje com a estimativa de atrair cerca de 100 mil visitantes até o próximo sábado e expectativa de ultrapassar a marca de R$ 8 bi, alcançada em 2023.

Entre os eventos previstos para hoje está o Fórum Uso e Monitoramento do Aquífero Urucuia e o Lançamento do Plano ABC + Bahia, com o governador Jerônimo Rodrigues. Também é aguardad o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro.

Este ano, pela primeira vez na história do evento, a solenidade oficial de abertura aconteceu na véspera, reunindo produtores, expositores, representantes de órgãos públicos e de empresas privadas, bem como autoridades.

Presidente da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e da Bahia Farm Show (BFS), Odacil Ranzi, pontuou números que evidenciam a pujança regional, principalmente no cultivo de soja, algodão e milho, dentre outros grãos e frutas, como banana e cacau. Ele salientou a importância das pesquisas, do uso da tecnologia e do trabalho dos produtores e funcionários para que a região se destaque em produção e produtividade.

“Nossa média de preservação nas propriedades é de 35% e 90% das áreas em produção utilizam o sistema de Plantio Direto”, observou, acrescentando que os produtores rurais têm consciência da responsabilidade social e ambiental, “porque queremos deixar um mundo sustentável para as futuras gerações”. Ranzi agradeceu todas pessoas que participam e colaboram com a organização do evento e desejou que “a feira seja marcada por bons negócios para todos”.

O secretário de agricultura da Bahia, Wallison Tum, representou o Governo do Estado no evento de ontem e destacou a importância da BFS na difusão de tecnologia, não só através do maquinário ultra-moderno, mas também em palestras e debates sobre assuntos de interesse da cadeia produtiva. “Temos grande potencial de crescimento”, disse, asseverando que os resultados obtidos na região refletem o trabalho conjunto entre a iniciativa privada e o setor público.

“O tema da feira (Agro: herança do Brasil) demonstra a preocupação que existe com a sucessão dentro das famílias”, afirmou o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá. Ele destacou que a participação do município dentro da BFS, “está focada na educação, porque os estudantes de hoje serão os próximos protagonistas da história. Queremos que estejam preparados para atuar nos mais diversos elos da cadeia produtiva”.

Para a vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado da Bahia (Faeb/Senar), Carminha Missio, a expectativa da instituição é atender todas as demandas. “Não só dos grandes produtores, mas pequenos e médios, cada qual com suas necessidades”. Pontuou a relevância da capacitação e qualificação da mão de obra para o campo e demais etapas da produção, frisando que na quinta-feira, a Convenção Faeb Mulher vai reunir também jovens e outras lideranças de bases sindicais dentro da BFS.

Produtor homenageado este ano, o riograndense Helio Hopp chegou na Bahia em 1978 e se consolidou na região do Oeste baiano como produtor de soja, milho, feijão e sorgo. Ele revelou estar honrado com a reverência, que a cada edição destaca um pioneiro envolvido com a luta por melhorias para a classe produtora.

Agroindústrias

Com foco no incentivo à industrialização dos produtos primários, como soja, milho e algodão, foi apresentada ontem uma linha de crédito especial do BNDES para agroindústrias se instalarem na região. Conforme o presidente do Comitê Gestor do Plano de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Matopiba (PDA – Matopiba), órgão vinculado ao Mapa, Oziel Oliveira “essa foi uma demanda nossa, que deve aumentar a capacidade de investimento da agroindústria”

Ele pontuou que já existem quatro projetos na região que pleiteiam o financiamento: frigorífico, produção etanol de milho, armazenagem e verticalização da cadeia do algodão para produção do fio, tecido e confecções. “Com isso aumentamos as vagas de trabalho e agregamos valor à produção regional”, complementou.

A programação de hoje será aberta com uma missa solene de inauguração da capela na área central do complexo BFS, às 7h30. A partir das 9h, o governador da Bahia fará uma visita aos estandes da feira e, às 11h, participa do lançamento da pedra fundamental da nova sede e do Centro de Análise de Fibras da Abapa. Às 12h, acontece o lançamento do Plano ABC+ Bahia no estande do Governo do Estado e, às 16h, terá início o tradicional Fórum de Abertura da feira.