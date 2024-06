Banco do Nordeste apresenta novos produtos na Bahia Farm Show 2024

Evento de apresentação das ações do Banco do Nordeste durante a Bahia Farm Show 2024 - Foto: Divulgação

O tradicional encontro com clientes e parceiros foi realizado pelo Banco do Nordeste, nesta quarta-feira, 12, durante a Bahia Farm Show. No auditório da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), o BNB apresentou as novidades em produtos e serviços direcionados aos produtores rurais.



O superintendente de agronegócios do Banco do Nordeste, Luís Sérgio Machado, destacou a participação do BNB nos investimentos do cerrado baiano.

“O Banco do Nordeste está presente mais uma vez na Bahia Farm Show apresentando os resultados e expectativas. Em 2024, pretendemos aplicar R$ 2,5 bilhões somente no cerrado baiano, que corresponde a um aumento de 134%. Além disso, anunciamos novidades como o Fiagro (fundo de investimento das cadeias produtivas agroindustriais), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e o Giro Flash Agro, para modernizar e auxiliar o produtor no investimento. Com isso o Banco ratifica seu crescimento na região, um crescimento com sustentabilidade”, pontuou o superintendente.

O Fiagro, citado pelo gestor, é um fundo complementar ao crédito concedido com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Quando um projeto não for completamente financiado com o FNE, o produtor poderá aportar uma parcela de recursos próprios e recorrer ao Fiagro para complementar o financiamento para projetos de investimento ou custeio.

O superintendente do BNB na Bahia, Pedro Lima Neto, reafirmou o compromisso do BNB em inovar e apresentar soluções para o agronegócio.

“A Bahia Farm Show é um evento grandioso, que reúne inovação, tecnologia e grandes negócios. Como principal financiador do agronegócio, temos o compromisso de vir aqui ouvir as demandas dos produtores e, principalmente, de atendê-los. A cada ano, apresentamos melhorias nos produtos e serviços e contribuímos para o crescimento do agro na região”, destaca.

O BNB conta com estande para atendimento na Bahia Farm Show e é um dos patrocinadores do evento. Até o encerramento da feira no próximo sábado, 15, as equipes das agências Barreiras, Correntina e Luís Eduardo Magalhães vão se revezar no atendimento a clientes, parceiros e visitantes.