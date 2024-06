"Estamos trabalhando para melhorar nossos serviços", diz presidente da Coelba

Thiago Guth, presidente da Coelba, diz que com melhor entrega dos resultados percepção de insatisfação do governador deve ser cada vez menor - Foto: Rodrigo Tardio | Ag. A TARDE

O presidente da Coelba, Thiago Guth, comentou as declarações desta última terça-feira, 11, dadas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre as falhas no serviço da distribuidora, bem como o risco de uma possível perda da concessão no Estado, e disse entender de "forma respeitosa" a posição do governador.

"O governador tem todo direito de cobrar, até pelo papel que tem de querer o melhor para o Estado. A medida que for entregando a ampliação de capacitação energética, essa percepção vai mudar", disse.

Sobre a questão do risco de perda da renovação, Thiago disse ser um processo que envolve outras distribuidoras do Brasil, em âmbito federal.

"Quando somos chamados a participar, a gente participa, porém respeitamos o processo e acompanhamos o desenrolar da definição dessas concessões", finalizou.