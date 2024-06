Estudantes conhecem vivências do campo na Bahia Farm Show

- Foto: SECOM / LEM

A herança deixada pela Bahia Farm Show para estudantes da região oeste da Bahia e, em especial, de Luís Eduardo Magalhães, onde acontece a 18ª edição da feira até sábado, está relacionada ao conhecimento adquirido e compartilhado durante o evento.

Com o tema ‘Agro, a herança do Brasil’ a feira congrega tecnologia de ponta voltada para o campo com máquinas e implementos, bem como demais produtos usados na atividade rural e agroindustrial, de veículos a insumos. Também palestras e debates disseminam informações desde segunda-feira.

Presença constante no complexo da feira, alunos de escolas públicas e privadas da cidade se encantam com a grandiosidade e diversidade de produtos expostos. Só da rede de ensino municipal a previsão é que cerca de 10 mil estudantes vivam a experiência. “A educação é uma herança valiosa para a vida inteira”, afirmou a secretária de Educação, Raissa Mourão.

Ela pontuou que a maioria deles não teria oportunidade de conhecer o evento. Dentre outras atrações para a petizada o complexo tem o espaço Terra Gentil, com a ‘Fazendinha’ - um lugar preparado para as crianças que visitam o parque, com horta e interação com animais. Os estudantes da rede também passaram pelo estande da Educação, dedicado a mostrar os programas desenvolvidos pelo município, onde receberam lanche.

“Ao oferecermos essa oportunidade deles conhecerem de perto o mundo do agro, reconhecemos a importância desta interação, considerando que nossa principal atividade econômica está ligada ao agronegócio”, ressaltou, acrescentando que a proposta do município é ofertar uma ‘Educação 360º’, que proporcione uma formação integral.

Para o reitor da Universidade do Oeste da Bahia (Ufob), Jacques Miranda, a principal relevância dos acadêmicos de diversos campi participarem da feira é a compreensão do cenário regional e a aquisição do conhecimento. Citou ainda que a partir dessa interação é potencializada a capacidade deles conhecerem diferentes aspectos do desenvolvimento regional e no futuro enfrentarem os desafios de cada momento e profissão.

“Primeiro ano que temos um estande dentro do evento, com uma grade de palestras e demonstrações de trabalhos”, afirmou, comemorando que desde a abertura já foram acertados acordos e protocolos de intenção para continuidade ou novos estudos, com envolvimento de pesquisadores e estudantes da universidade.

Com oferta de Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária, o campus de Barra tem destaque pela ligação direta entre os cursos e o foco do evento. Também participam acadêmicos ligados ao campus de Bom Jesus da Lapa com os cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica e de Luís Eduardo Magalhães, onde são disponibilizadas as graduações em Engenharia de Biotecnologia e Engenharia de Produção.

Dentre outras instituições públicas e privadas, também estudantes do ensino médio do colégio Gauss participaram ativamente da feira através de uma parceria com o Instituto JCO, de Barreiras. Dentre as novidades que mais despertaram a curiosidade entre os adolescentes no parque, uma parada especial para conhecer o trabalho executado por um drone aplicador de insumos, para áreas específicas dentro das lavouras.

Profissões do agro

Através do projeto eles já vêm conhecendo uma série de profissões que estão relacionadas às atividades que fazem parte do agronegócio, por meio de palestras, encontros e visitas. “A ideia é que eles conheçam mais toda a cadeia produtiva e possam decidir o que querem seguir no futuro”, afirmou diretor do Instituto JCO, Helmuth Kieckhöfer.

“Estamos aprendendo muito e vendo da prática que além de agronomia e veterinária, muitos outros cursos nos dão a oportunidade de participar das atividades ligadas ao mundo do agro. Está sendo muito proveitoso e divertido”, enfatizou o estudante Pedro Henrique, pontuando que “falta pouco para me decidir. No ano que vem devo entrar em uma faculdade. Me identifiquei com algumas coisas”, finalizou.