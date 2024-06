"Expectativa é expandir em tamanho e negócios", diz Odacil Ranzi

Organização do evento pontuou os pontos positivos e o que precisa ser melhorado para as próximas edições - Foto: Rodrigo Tardio | Ag. A TARDE

O presidente da Bahia Farm Show, Odacil Ranzi, vê com otimismo a expectativa do crescimento nos valores de negócios viabilizados com a realização da 18ª edição da feira, que está sendo realizada até este sábado, 15, em Luis Eduardo Magalhães, oeste da Bahia.

Em coletiva realizada nesta sexta-feira, 14, a organização do evento pontuou os pontos positivos e o que precisa ser melhorado para as próximas edições.

"A feira termina no sábado, 15, a gente descansa no domingo, 16, e na segunda-feira, 17, já começa o trabalho para o ano que vem. É o início do período que a gente se reúne para avaliar tudo que precisa ser melhorado para o evento estar sempre crescendo nas próximas edições" afirmou Odacil.

Até a tarde desta sexta-feira 14, pelo menos 62 mil pessoas já tinham visitado o evento nestes três primeiros dias. De acordo com a organização, a expectativa é de que a Bahia Farm Show 2024 bata um novo recorde de público, ultrapassando as 100.262 mil pessoas da última edição. Outra meta otimista é a superação no que diz respeito a negócios, cujo patamar deve ficar em torno dos R$ 8 bilhõess.

A expectativa da organização é que a edição de 2024 bata o recorde dos anos anteriores.

"Na segunda-feira a gente vai fazer todo o processo e o somatório dos valores que os expositores negociaram. E só daí a gente vai ter um resultado total, se tratando de valores", prometeu Odacil.

A organização ainda deixou claro que não pretende mudar o perfil de sempre, que é a de um evento que se trata de negócios.

"A gente é muito questionado se pretende fazer festa trazer atrações musicais e até vender bebidas alcoólicas. Nesse momento a Bahia Farm não pensa nisso pois a gente quer manter o perfil desde quando a Bahia Farm surgiu, que é o de uma feira de negócios", finalizou Odacil.