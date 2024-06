Governador faz visita ao primeiro dia da Bahia Farm Show

- Foto: Feijão Almeida | GOVBA

Durante o primeiro dia da 18ª edição da Bahia Farm Show, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), visitou o local do evento, que acontece na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, nesta terça-feira, 11. O evento é organizado pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com o apoio da Associação Baiana de Produtores de Algodão (Abapa), Fundação Bahia e Assomiba.

“Uma semana de evento, de comercialização, de divulgação, de tecnologia, de extensão. Eu quero parabenizar a Aiba, quero parabenizar a Abapa também, que promoveu algumas agendas aqui e percorri toda a feira, vi a quantidade de expositores e a sua qualidade, de tecnologias, de banco, de produtos e vejo que realmente, a cada ano, a Bahia Farm Show se credencia como um espaço de negócios, de tecnologia”, pontuou o governador.

Jerônimo visitou o stand da agricultura familiar, montado pela Secretaria SDR, que levou para a Bahia Farm Show produtos de diversos territórios de identidade baianos, como os queijos produzidos em Santana.

Entregas e assinaturas

Além de visitar diversos expositores, o Jerônimo esteve nos stands do Governo e entregou cinco veículos da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) para fiscalização. Jerônimo também autorizou a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) a publicar edital de licitação para recuperação da BA- 592/estrada da linha da produção, no trecho do entroncamento da BR-349 - do Km 0 ao KM 12- e km 37 ao km 509, trecho de Jaborandi. O investimento é da ordem de R$ 25.900.513,51.

Plano ABC+ Bahia

A gestão estadual lançou a segunda etapa do Plano ABC+ Bahia. Executado pela Seagri, o plano de agricultura de baixa emissão de carbono será executado a partir da experiência da primeira fase, ocorrida entre 2010 e 2020, quando foi possível realizar atualizações e mensurar novas metas até 2030. Trata-se de uma iniciativa estratégica do Governo da Bahia, em articulação com instituições do setor público e privado.

O plano incentiva os produtores a adotarem práticas sustentáveis que reduzam a emissão de gases de efeito estufa, aumentando a produtividade e conservando os recursos naturais com tecnologias sustentáveis, como plantio direto, recuperação de pastagens degradadas e a integração lavoura-pecuária-floresta. O produtor cuida do meio ambiente e, ao mesmo tempo, garante a evolução do seu plantio e o crescimento da receita.