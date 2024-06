Maior feira do agro baiano espera público recorde | A TARDE

Entre terça-feira e sábado desta semana, a 18ª edição da Bahia Farm Show agrega 434 empresas dos mais diferentes segmentos no parque projetado para a feira, nos arredores de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste do estado. Com o tema ‘Agro: a herança do Brasil’, o evento espera superar o público de 100.262 visitantes da edição passada. A programação conta com grande variedade de eventos, seja na difusão de novas tecnologias ou em debates sobre questões ligadas ao desenvolvimento regional agropecuário.

A feira internacional de tecnologia agrícola e negócios foi realizada pela primeira vez em 2004 para evidenciar a pujança do Oeste baiano, apresentando ao restante do Brasil e ao mundo os resultados alcançados. A produção em larga escala no Cerrado baiano, inicialmente de grãos, começou nos anos 1980, quando foram abertas as primeiras lavouras mecanizadas para soja. Na safra 2023/24, o grão ocupou 1,9 milhão de hectares dos 2,6 milhões cultivados na região. A perspectiva é fechar a safra com 10 milhões de toneladas, entre grãos e fibra de algodão.

Este contexto histórico está representado no tema do evento, e soa, para a maioria dos agricultores e pecuaristas, como algo afetivo, que remete às lições herdadas dos seus antepassados, os pioneiros no cultivo da terra, que dela tiraram seu sustento e transmitiram o amor pelo ofício aos descendentes.

Em quatro décadas, grande parte dos empreendimentos rurais já passou ou passa pelo processo de sucessão. Os resultados, em conjunto ou individuais, projetaram a região Oeste da Bahia no cenário internacional, através de uma trajetória construída a muitas mãos, assim como é organizada cada uma das edições da Bahia Farm Show. Coordenado pela Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e o Instituto Aiba, o evento conta com apoio de várias organizações (leia ao lado).

No ano passado, a BFS alcançou a cifra de R$ 8 bilhões em comercialização de produtos para o setor, bem como em veículos, imóveis e demais segmentos que fazem parte do cotidiano das pessoas que movimentam a agropecuária e a agroindústria.

Como reflexo dos números obtidos, o evento foi alçado ao patamar das feiras que se destacam em volume de negócios no Brasil. De acordo com o presidente da Aiba e da Bahia Farm, Odacil Ranzi, o atual momento econômico não é favorável, com preços dos principais produtos achatados no mercado internacional, dentre outros fatores.

“Mas o agricultor olha sempre para o horizonte, cinco anos para frente”, ressaltou, acrescentando que os produtores não param por esses percalços. Ele pontuou que alguns, inclusive, ampliam suas áreas de produção, querem maquinário e produtos com tecnologia de ponta. Ranzi disse ainda que “existe sempre a necessidade de renovar a frota, por isso nossa expectativa é muito boa”.

Em exposição e para venda, os visitantes encontram tudo que há de mais moderno em máquinas, veículos e implementos agrícolas, até tecnologias de irrigação, drones, softwares, aviões e estruturas como silos e armazéns. Também sementes e outros insumos necessários para a produção agropecuária e agroindustrial.

“Teremos uma empresa alemã, que fará demonstração de máquinas todos os dias”, exemplificou Ranzi, acrescentando que a máquina trabalha na lavoura com piloto automático. “Trazer o que o mundo tem de tecnologia para o campo está no DNA da nossa feira”, asseverou o produtor, esbanjando otimismo. Além da Alemanha, são aguardadas comitivas e representantes de empresas de países como Espanha, Portugal, Rússia, China, Irã, Equador, Austrália, Argentina e Paraguai.

Estado e União

Como nas edições anteriores, diversos órgãos do Estado e da União estão dentro do Complexo BFS com divulgação de resultados e orientações a produtores rurais de grande a pequeno portes, associações e cooperativas. Segundo Odacil Ranzi, o governador Jerônimo Rodrigues confirmou presença na abertura oficial, que acontece segunda-feira, um dia antes do início do evento.

Jerônimo será acompanhado de uma comitiva de secretários e demais integrantes das equipes que fazem parte dos órgãos do Estado relacionados às atividades agropecuárias e afins. Deputados federais e estaduais, prefeitos, vereadores e demais representantes municipais da região vão prestigiar o momento, que contará com presença de agropecuaristas e integrantes de demais segmentos vinculados à cadeia produtiva regional.

Ao longo da semana, a feira deve receber a visita do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, e comitiva, com expectativa de que ele participe do lançamento do Plano ABC + Bahia (2020-2030), às 12h de terça. O Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, com vistas ao Desenvolvimento Sustentável, é coordenado pela Secretaria de Agricultura da Bahia (Seagri) com diversas parcerias e apoios.

Também o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa Castro, que participou da Bahia Farm Show em 2023, e o secretário de Desenvolvimento Rural do Amapá, Rafael Martins Teixeira, sinalizaram participação com suas equipes de trabalho, dentre outras autoridades.

Área do Complexo BFS cresce 9%

A cada edição, a Bahia Farm Show traz novidades com ampliação de área e melhoria da estrutura, tanto para visitantes quanto para expositores e colaboradores. Este ano, o incremento da infraestrutura registra aumento de 9% em relação a 2023, somando 246 mil metros quadrados e espaço para 434 expositores, que trarão mais de mil marcas em diferentes espaços.

Além das áreas abertas com exposição de máquinas e implementos com o que existe de mais moderno em tecnologia aplicada para o campo, o Complexo BFS conta com três galpões cobertos e com ar-condicionado, ocupado por empresas dos mais diversos segmentos.

Coordenador da feira, o produtor rural Luiz Pradella afirmou serem necessárias as ampliações e melhorias. “Temos mais expositores a cada ano e nos últimos anos, passamos de 50 mil a 60 mil visitantes para 100 mil visitantes. Isso pede uma infraestrutura que atenda essa demanda”, justificou, acrescentando que, em 2024, são cinco praças de alimentação, “bem distribuídas no parque”.

Pradella citou que o estacionamento foi ampliado para mil vagas e destacou que modificações no entorno do parque deverão evitar os congestionamentos. “Fizemos uma avenida que dará fluidez ao trânsito no sentido da cidade, onde tínhamos problemas nos horários de maior movimento”, explicou, citando que também as estruturas das entradas do Complexo foram ampliadas.

Outras alterações foram a expansão dos banheiros e o reforço na segurança das redes elétrica e de comunicação. Conforme Pradella, é desafiador acompanhar o crescimento da feira e proporcionar cada vez mais conforto a todos que participam. “Hoje, contamos com as ruas 100% pavimentadas e parte delas cobertas”, afirmou, lembrando que nas primeiras edições, todas as ruas eram de terra e só havia banheiros químicos disponíveis.

As crianças terão espaços específicos mais uma vez, com área de playground e uma fazendinha. Também estarão disponíveis passeios pagos de balão e de helicóptero, bem como a pista de test drive de veículos comercializados no evento, notadamente com tração nas quatro rodas e voltados para caminhos rurais.

Cerca de mil empregos diretos e quatro mil indiretos são gerados na região, com a realização da feira. Além da limpeza e recepção, as principais demandas são para fornecedores de buffets e outros serviços. Neste período do evento, também o comércio de Luís Eduardo Magalhães e de Barreiras são aquecidos, com maior alta de demanda para hospedagem e alimentação.

SERVIÇO

Bahia Farm Show 2024

Tema “Agro: a herança do Brasil”

Quando: de 11 a 15 de junho 2024

Onde: Parque da Bahia Farm Show (BFM), em Luís Eduardo Magalhães, Oeste da Bahia

Atrações: palestras, eventos de difusão tecnológica, demonstrações de produtos, leilão de gado, espaço dedicado à agricultura familiar, áreas de convivência com restaurantes e food trucks; área de playground e “fazendinha” para crianças; passeios de balão e helicóptero

Realização: AIBA (Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia) e IAIBA (Instituto AIBA), com apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste Baiano (Fundação Bahia) e Associação dos Revendedores e Representantes de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba)

