"O agro é atividade de alto retorno e alto risco", diz Washington Pimentel

Washington Pimentel, Ceo da WP, explica os riscos do agronegócio e a importância da atividade preventiva para gestão de empresas - Foto: Divulgação

O Ceo do Instituto WP, o advogado e professor Washington Pimentel, presente na 18ª edição da Bahia Farm Show, comentou sobre as atividades de recuperação empresarial no que diz respeito ao agronegócio no oeste da Bahia. Pimentel reiterou que mesmo com a alta expansão do agro, as empresas do segmento também estão expostas aos riscos que um grande negócio está sujeito.

"Todo organismo empresarial está sujeita as crises financeiras. Eu acho que o que fica muito claro para quem transita e convive com o agronegócio é que é de fato uma indústria extremamente eficiente, que os produtores utilizam o que existe de melhor em tecnologia para tentar ser mais produtivo. Mas, na mesma proporção, há uma utilização também muito consistente, muito constante, de capital. Ou seja, há uma exposição ao risco de dívida", afirma.



Os fatores climáticos podem ser também indicadores de possíveis declínios na produtividade ao se tratar do agronegócio.

"Qualquer modificação no cenário operacional, por exemplo, não ter chuva suficiente, atrai um risco agrícola muito grande e eventualmente prejudica a performance das lavouras. Aí sim, nesses cenários, esses produtores rurais precisam sim de uma intervenção, de uma reestruturação", explica.

E emenda

"A bem da verdade, toda a atividade econômica brasileira prescinde de um olhar mais sensível para a dinâmica de gestão, monitoramento dos indicadores de endividamento, da exposição, da rentabilidade do seu negócio. A questão é que o agronegócio está sujeito à intempéries do clima. Ou seja, essa oscilação toda é um risco adicional que geralmente as outras empresas não têm. enfatiza.

Embora o agro seja uma atividade de alto retorno, existe também, de acordo com o advogado, o risco de grandes perdas.

"O produtor reza para chover, como também para parar de chover. É ainda uma atividade de alto risco, alto retorno, pois a teoria econômica diz que onde há muito risco, há também um alto retorno, mas quando esse risco eventualmente se concretiza com a frustração de safra, a gente precisa dedicar tempo, pensar o negócio e empreender as melhores práticas, as melhores técnicas para que a gente consiga reestruturar o produtor mantendo a produção e o negócio saudável", finaliza.