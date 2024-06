Organizadores da Bahia Farm Show festejam sucesso de público e negócio

- Foto: Divulgação

Na avaliação parcial dos organizadores e expositores da Bahia Farm Show (BFS), o evento está sendo um sucesso. Estimativa apresentada ontem, em coletiva de imprensa, indica que, até o final da tarde de hoje, um público recorde terá passado pelos portões da feira, ultrapassando a marca de 2023, de 100.262 pessoas.

A exposição internacional de tecnologia agrícola e negócios acontece em Luís Eduardo Magalhães e teve abertura oficial na segunda-feira. No entanto, os portões foram abertos para as visitas na terça-feira, e nos três primeiros dias 62 mil visitantes estiveram no complexo do evento, que reúne 435 expositores e mais de mil marcas.

“A população está muito envolvida e interessada em saber mais sobre o nosso agronegócio, principalmente os nossos estudantes”, disse o presidente da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Odacil Ranzi, que preside a organização da feira.

Ele pontuou que as perspectivas de bons negócios estão se confirmando e persiste a expectativa de chegar a R$ 8 bilhões. O produtor destacou que percebe o ânimo de empresários e vendedores com os resultados.

“Ao passar pelos estandes, estamos recebendo boas notícias, com boas expectativas de fechamento de negócios. Financeiras já estão antecipando os bons resultados, muitas até surpreendidas com a procura por crédito. Isto nos deixa muito felizes e com a sensação de dever cumprido”, disse.

Ele destacou que na realização de todas as feiras e nas mais de quatro décadas de produção em larga escala no Cerrado, a parceria dos bancos tem sido fundamental para alavancar a atividade. Este ano são nove instituições financeiras trabalhando dentro do evento, com disposição para financiamentos e crédito com condições especiais.

“A Bahia Farm Show é uma oportunidade de atender corpo a corpo os nossos clientes. No segundo dia de feira já batemos 160 milhões de propostas e esperamos que sejam convertidas em negócios”, afirmou o gerente da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), Leonardo Bocanera.

Gerente da Agência da Sicredi em Luís Eduardo Magalhães, Giego Scholz disse que a cooperativa tem linhas exclusivas para o agronegócio, “inclusive o plano estruturado de consórcio, que é uma das estratégias bastante assertivas, tendo como vantagens a ausência de taxas de juros, possibilitando segurança e agilidade nos negócios”. A previsão é fechar a feira com a liberação de R$ 500 milhões em crédito rural.

O presidente da Associação das Revendedoras de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba), Fábio Martins, também demonstra otimismo com os resultados parciais.

“A feira é o principal momento das empresas do setor, quando há um maior volume de vendas e a prospecção e fidelização dos clientes. Esperamos e nos planejamos o ano todo para esses cinco dias de feira”.

Programação hoje

Na programação deste sábado, dentre outros eventos acontece o debate sobre energias renováveis, com o tema ‘Plano de investimento Neoenergia Coelba’. Marcado para 10h, o encontro vai movimentar o auditório da Aiba, na área central da BFS. Também às 10h serão apresentados os nomes vencedores do Concurso de Qualidade do Mel, realizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), por meio do Centro Tecnológico Agropecuário do Estado da Bahia (Cetab).

Dividida em duas categorias: mel de abelha sem ferrão e mel de abelha Apis mellifera (africanizada), o certame tem o objetivo de valorizar o trabalho dos produtores e promover os produtos derivados das abelhas, falou o coordenador do Cetab, Paulo Mesquita.