Penúltimo dia da Bahia Farm Show tem maior público desde a abertura

O penúltimo dia da Bahia Farm Show reuniu nesta sexta-feira (12) o maior público desde a abertura do evento, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano. O maior evento do agro no Nordeste atrai, além de produtores e especialistas do agronegócio, também as caravanas de produtores de agricultura familiar, estudantes de diferentes cidades e grupos de idosos que conheceram as novidades do setor em clima de descontração. Os números relativos ao evento devem ser divulgados neste sábado (13), assim como a data da próxima edição da feira, em 2027.

Para o sábado, a programação tem evento com abordagem sobre a sucessão familiar no agro e o impacto da internet no setor, ambos no espaço da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), atividades com o grupo de escoteiros Raízes do Oeste na Ilha Cívica e ações com a criançada, com organização do Sistema Faeb, Senar e sindicatos rurais da região.

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Inovação desta edição da feira, o Leilão BFS 2026 comercializou 1.633 animais oriundos da região do Matopiba e do estado de Goiás. E, embora os organizadores não tenham divulgado os valores arrecadados, a avaliação dos pecuaristas foi positiva.

De acordo com o presidente da Aiba e da BFS, Moisés Schmidt, a junção da agricultura e pecuária deve aumentar a competitividade regional, transmutando a produção vegetal em proteína animal, agregando valor à produção primária, especialmente em um momento de demanda crescente no Brasil e no mundo.

Para ele, a feira inovou promovendo o leilão. “Precisamos projetar essa pecuária em crescimento, em pleno desenvolvimento e tornar essa regiãoum polo a nível global. Para a próxima edição, esperem mais novidades”, asseverou. A região vem em crescente em número de cabeças e o município de Wanderley registrou aumento de 16,3% no último ano, somando um plantel de 168 mil cabeças. Já Santa Rita de Cássia tem o maior rebanho do estado, com 202.800 cabeças.

Para os jovens alunos, além da grandiosidade do maquinário exposto que enche os olhos dos visitantes, um dos atrativos é o Cine Cotton do Programa Conhecendo o Agro, que este ano completou sete anos. A iniciativa da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) é voltada para estudantes de 13 municípios do Oeste, com a meta de disseminar na comunidade regional detalhes sobre a produção da fibra.

Estudante da rede municipal de ensino de Luís Eduardo Magalhães, James Pereira, 12 anos, se disse surpreso com tudo que viu. “Foi muito legal. Aprendi coisas novas. Não imaginava que é deste jeito”, afirmou, acrescentando que pensa em seguir uma carreira voltada para a área rural.

Já a professora aposentada, Rosa Maria Santos, 70 anos, pontuou que todos os anos visita a feira com o grupo de idosos e sempre observa “muitas coisas novas”. Rodeada de amigas, ela salientou que “é importante a gente participar, porque muitas do nosso grupo já trabalharam nas roças e aqui na feira podem acompanhar a evolução das coisas”. Conforme a idosa, “nesta época do ano fica muito bom na cidade. Meu filho e minha neta estão trabalhando no parque e eu aluguei minha casa. Um bom dinheiro extra que contamos sempre”.