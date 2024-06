Plano que prevê adaptação às mudanças climáticas é lançado na BFS 2024

Plano ABC + pretende ainda recuperar áreas degradadas com adoção de tecnologias inovadoras. - Foto: Divulgação

O “Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, com vistas ao Desenvolvimento Sustentável, Plano de Agricultura de Baixo Carbono”, conhecido como Plano ABC+, que prevê enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas no setor agropecuário, foi lançado nesta terça-feira, 11, durante a Bahia Farm Show 2024, em Luis Eduardo Magalhães.

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) do Estado da Bahia, publicou o plano em portaria no último mês de março, que visa ainda recuperar áreas degradadas, bem como a adoção de tecnologias inovadoras.

A iniciativa é uma estratégia do Governo da Bahia, em articulação com instituições do setor público e privado, coordenada pela Seagri. O que se prevê também é que se enfrente os desafios impostos pelas mudanças climáticas no setor agropecuário, plano este que está vigente desde 2020, seguindo até 2030, e que busca consolidar práticas agrícolas resilientes, produtivas e ambientalmente responsáveis, com base em pesquisas científicas.

"Por intermédio da portaria, foram estabelecidas metas ambiciosas para a recuperação de áreas degradadas, adoção de sistemas sustentáveis de produção e uso de tecnologias inovadoras. O Governo do Estado assume o compromisso com o futuro sustentável da agropecuária baiana, no combate aos efeitos das mudanças climáticas", afirmou o Secretário da Agricultura, Wallison Torres, conhecido como Tum.

O Plano Operacional do ABC+Bahia apresenta tecnologias para produção sustentável, como por exemplo a Integração Lavoura Pecuária e Floresta (ILPF), Sistema de Plantio Direto, Terminação Intensiva de Bovinos, Recuperação de área degradadas, Sistemas irrigados, Biosinsumos, dentre outras tecnologias que trazem oportunidades de negócio para o produtor rural, o que deve aumentar a produtividade e reduzir as perdas de produção.

"Isso vai gerar empregos e melhorar a qualidade de vida no campo. Além disso, os produtores podem contar com um eixo de acesso a crédito e financiamentos via Programa ABC e outras linhas de crédito para a adoção e estímulo dos sistemas produtivos sustentáveis que promovam baixa emissão de carbono”, garantiu o coordenador do Grupo Gestor Estadual do Plano, engenheiro agrônomo e Assessor Especial da Seagri, Thiago Guedes.

A gestão dessas tecnologias inovadoras será realizada em território nacional pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e na Bahia, por um Grupo Gestor Estadual composto por diversas instituições parceiras que construíram o Plano ABC+ BA e vão ser responsáveis pela gestão, monitoramento e execução.

Além da Seagri, que coordena o Plano, participam da coordenação e execução do plano, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), a Caixa Econômica Federal, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB), a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), a Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia – (SEMA), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), o Instituto Cabruca (IC), a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (SECTI), entre outras.