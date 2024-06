Produção de fosfato deve gerar alta de 30% de empregos na Bahia

Diretor-presidente da Galvani Fertilizantes, Marcelo Silvestre - Foto: Rodrigo Tardio | A TARDE

Com a retomada das operações da unidade de mineração em Irecê, centro-norte da Bahia, e investimentos de R$ 340 milhões, pelo menos 600 empregos já foram gerados, na fase de obras, após o lançamento da pedra fundamental da nova mineração de fosfatos no município.

Responsável pela expansão promissora de vagas de trabalho, a Galvani Fertilizantes, presente na Bahia Farm Show 2024, tem previsão de produção aniual de 350 mil toneladas de concentrado fosfáltico, o que deve abastecer o complexo industrial de Luís Eduardo Magalhães a partir de 2026.

"No caso de Irecê, devemos gerar 300 empregos diretos após a partida da planta em 2026. Em cima do que já temos, vamos crescer em torno de 30% na força de trabalho na Bahia, o que representa 400 a 500 empregos", disse o diretor-presidente da Galvani Fertilizantes, Marcelo Silvestre.

A expectativa é de gastos em torno de R$ 13 milhões de tributos/ano, bem como a aproximadamente R$ 14 milhões no pagamento da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), ou seja, os royalties da mineração ao Estado da Bahia, junto ao órgão responsável que é a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM).

Entre as novidades está o processo inovador de separação de cálcio e magnésio com baixo consumo de água, ou seja,100% de recirculação do líquido. Vai haver ainda 100% de aproveitamento do minério, o que não vai promover geração de rejeitos.