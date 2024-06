Roberto Oliva: "É preciso melhorar as rodovias para escoar a produção"

Oliva pediu maior atenção para melhor escoamento da produção, sobretudo do agronegócio, na Bahia - Foto: Rodrigo Tardio

O presidente da Intermarítima, Roberto Oliva, fez um apelo para que as autoridades avançassem com os projetos de melhorias das rodovias baianas com o objetivo de dar fluidez ao escoamento de produção como o que se extrai do agronegócio na região oeste do Estado.

"A rodovia BR-324, por exemplo, desde que inaugurada nos ano 70, é a mesma coisa. Pouca coisa foi feita, já que naquela época não existia bi-trens, treminhões e era um período que as carretas ainda estavam chegando", disse.

Oliva citou ainda a BR-528, conhecida como Estrada do Derba, a qual constantemente tem sido local de manifestações para reivindicações populares.

"A estrada é cercada de pontos comerciais com dezenas de quebra-molas. Um caminhão leva, às vezes, até três horas para percorrer apenas 11 quilômetros", afirmou.