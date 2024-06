Todos os caminhos levam ao Oeste da Bahia | A TARDE

Novidade desta edição, a solenidade de abertura da BFS/24 será realizada às 10h de segunda-feira, véspera do início oficial. A feira é voltada a autoridades, convidados, expositores e público em geral, mas na segunda o espaço terá acesso limitado ao local da cerimônia.

A modificação, de acordo com os organizadores, visa otimizar o tempo para maximizar os negócios, considerando que, nas edições anteriores, o evento de abertura mobilizava toda a manhã no primeiro dia, período em que expositores deixavam de fazer vendas.

Na terça-feira, os portões serão abertos às 8h, quando acontece a missa de sagração da capela de Nossa Senhora de Lourdes, construída na praça central do Complexo BFS. Em seguida, os estandes começam a receber visitantes e, às 12h, será lançado o Plano ABC + Bahia (2020-2030). ABC significa Agricultura de Baixo Carbono.

De terça a sábado, a programação será diversificada visando a transferência de conhecimento e tecnologia do setor, a exemplo do já tradicional Fórum de Abertura, que, nesta edição, tem o tema ‘Uso e monitoramento do aquífero Urucuia’, que deve atrair, além de produtores, ambientalistas, estudantes e técnicos.

“Os debates são fundamentais para o sucesso da BFS”, diz o presidente da Aiba e da feira, Odacil Ranzi. Ele salientou que o fórum de abertura sobre o Aquífero Urucuia será um dos pontos altos do evento, “porque trazemos o resultado de cinco anos de pesquisa científica, capitaneada pelas equipes da Universidade Federal de Viçosa e Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mais de R$ 8 milhões investidos”.

Conforme o diretor executivo da BFS, Alan Malinski, as palestras e debates giram em torno de temas importantes para agropecuaristas e demais elos da cadeia produtiva regional, como agricultura sustentável, governança, transição energética, demonstrações e resultados das pesquisas com foco nas principais culturas.

A grade de eventos conta também com demonstração de produtos e equipamentos, treinamentos e um leilão de gado de corte. Organizado pela Associação dos Criadores de Gado do Oeste da Bahia (Acrioeste), o leilão ofertará mais de 1.200 animais de diferentes pecuaristas da região e será realizado no formato híbrido – presencial e online.

ESTRUTURA

Área externa e três galpões cobertos

Estacionamento com capacidade para mil vagas

Ruas asfaltadas, áreas sombreadas e paisagismo

Capela (praça central) com 40 metros quadrados

Pista de test drive de veículos

Segurança 24 horas

Atendimento médico

Sistema de internet e som interno

Acesso facilitado e sem filas com ingresso digital

OS NÚMEROS DO EVENTO

Área: 246 mil metros quadrados (9% maior que edição de 2023)

Expositores: 434 empresas, de segmentos como revendas de máquinas, veículos, implementos agrícolas, sementes, adubos, tecnologias de irrigação e comunicação, drones, softwares, aviões e fornecedores de estruturas como silos e armazéns

Marcas: 1 mil

Público estimado: 100 mil pessoas

Volume de negócios: expectativa de ultrapassar R$ 8 bilhões (o valor de 2023)

Empregos: diretos - 1 mil; indiretos - 4 mil

Patrocínio

