2ª etapa do sorteio de vagas para cursos técnicos Prosub é divulgada

A matrícula dos contemplados deverá ser efetuada presencialmente - Foto: Pedro Moraes

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) divulgou o resultado da segunda etapa do sorteio eletrônico de vagas para cursos técnicos na forma de articulação subsequente ao Ensino Médio subsequentes ao Ensino Médio (Prosub). A matrícula dos contemplados deverá ser efetuada presencialmente, no período de 17 a 19 de julho, nas unidades escolares para as quais foram selecionados.

A segunda etapa do processo seletivo foi voltada para o preenchimento residual. Um total de 2.577 candidatos se inscreveu para 828 vagas de 19 cursos ofertados em 40 municípios, a exemplo de Amargosa, Feira de Santana, Salvador, Caetité e Paulo Afonso. Dentre os cursos com maior número de inscritos estão os técnicos em Administração, em Logística, em Informática e em Meio Ambiente.

O diretor de Empreendedorismo, Inovação e Institucionalização da SEC, Anderson Epifania, que representou o superintendente da Educação Profissional e Tecnológica, Ezequiel Westphal, falou da importância das vagas ofertadas nesta segunda etapa. “Os estudantes que não têm formação técnica podem ampliar seus horizontes através da profissionalização, assim como os que já têm formação e possuem interesse em uma outra área também podem ter acesso ao mundo do trabalho e ou à iniciação científica”.

Matrícula

De 17 a 19 de julho, os contemplados no sorteio de vagas deverão efetuar as matrículas presencialmente, nas unidades escolares para as quais foram selecionados, apresentando os documentos: original do Histórico Escolar; original e cópia legível do Registro Geral (RG) ou Certidão de Registro Civil; original e cópia legível do Cadastro de Pessoal Física (CPF); original e cópia legível do comprovante de residência (água, luz, telefone assinatura), o qual deve constar data recente de emissão; original e cópia da respectiva Carteira de Vacinação devidamente atualizada; e a cópia legível do Registro Geral (RG) da mãe do estudante e/ou do responsável legal.