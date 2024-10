49 crimes eleitorais foram registrados em 33 municípios da Bahia

- Foto: Polícia Civil / Divulgação

Até o meio-dia deste domingo (6), a Polícia Civil da Bahia registrou 49 crimes eleitorais em 33 municípios do estado.

As ações realizadas pelas Forças de Segurança resultaram na prisão de 48 pessoas, acusadas de crimes como compra de votos, boca de urna, transporte irregular de eleitores, ameaças e outros delitos relacionados ao processo eleitoral.

Os flagrantes ocorreram em cidades como Camaçari, Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Eunápolis, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Paulo Afonso, Itaberaba, Aporá, Aramari, Barra do Mendes, Caém, Camacan, Coaraci, Conceição do Almeida, Ibicuí, Ibiquera, Inhambupe, Ipirá, Jucuruçu, Medeiros Neto, Monte Santo, Mulungu do Morro, Nova Canaã, Pedro Alexandre, Remanso, Rio Real, Santa Brígida, Santana, Serra Preta, Ubatã e Xique-Xique.

Cerca de 34 mil policiais e bombeiros estão envolvidos na Operação Eleições 2024, que continuará até às 7h desta segunda-feira (7).