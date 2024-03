86,7% da população baiana é abastecida de água por rede | A TARDE

Quase 9 em cada 10 habitantes da Bahia tem, em seus domicílios, acesso à rede de água, de acordo com informações do Censo 2022, divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número equivale a 86,7% da população, ou 12,224 milhões de pessoas (de um total de cerca de 14,1 milhões). Esse é um dos principais números que indicam o avanço do estado na disponibilização dos serviços de saneamento básico para a população.

Entre 2010 e 2022, o acesso aos serviços aumentou não só no estado, mas no país como um todo. Aqui, na Bahia, o serviço que teve o maior crescimento e é o que chega a mais pessoas é o abastecimento por ligação com a rede de água.

O total da população com acesso a esse direito já foi de 79,2%, em 2010. Desde então a Bahia apresentou o 11º maior crescimento na cobertura do serviço (mais 7,5 pontos percentuais) subindo uma posição no ranking nacional para esse indicador, de 13º para 12º lugar, em 12 anos. Em 2022, os 3 municípios baianos com maior percentual de população morando em domicílios ligados à rede de água eram Madre de Deus (99,8%), Salvador (99,5%) e Irecê (99,4%).

Nesse período, no Brasil, a proporção de pessoas com acesso domiciliar à rede de água cresceu de 81,5% para 86,6% (+5,1 pontos percentuais), chegando a cerca de 175 milhões de pessoas (de um total de 202 milhões de moradores em domicílios particulares permanentes).

Para o presidente da Embasa, Leonardo Góes, esse aumento na disponibilização dos serviços para a população é resultado do trabalho da empresa em diferentes áreas, como a cobertura do esgotamento sanitário.

“Trabalhamos pela pela expansão da cobertura do esgotamento sanitário na nossa área de atuação, que abrange 367 municípios baianos. De 2010 até 2022, a empresa implantou mais de um milhão de ligações de esgoto, aumentando em 100% o número de imóveis ligados à rede de esgotamento sanitário”, afirma Leonardo Góes.

Método de pesquisa

A coleta das informações do Censo Demográfico aconteceu entre agosto de 2022 e o fim de fevereiro/começo de março de 2023, de acordo com Mariana Viveiros, supervisora de Disseminação de Informações do IBGE na Bahia. Ela explica a metodologia usada na pesquisa.

“Esses resultados são do questionário que foi aplicado pelos recenseadores em todos os domicílios onde morava alguém. Entrevistamos pelo menos uma pessoa em cada domicílio e a gente pergunta sobre o acesso aos serviços de saneamento ali. Se aquele domicílio, por exemplo, no caso da água, é atendido por ligação de água da rede”.