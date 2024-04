Abusadores de crianças viram alvos de ação da Polícia Federal | A TARDE

A Polícia Federal deflagrou na manhã quarta-feira, 27, a 'Operação Share'. A ação acontece m 21 estados e mira criminosos que agem, principalmente, na internet compartilhando material de abuso sexual infantojuvenil.

Ao todo, foram expedidos 59 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos com a orientação da Coordenação de Repressão aos Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil da PF. Três mandados estão sendo cumpridos em Salvador. O foco é na identificação e prisão de abusadores de crianças e resgate de vítimas.

De acordo com a corporação, a operação teve origem após informações repassadas pelas Polícias da Itália e da Espanha, as quais detectaram a ocorrência das práticas criminosas. A partir daí, foi possível à PF dar continuidade às investigações, com o cumprimento das medidas cautelares em uma operação em todo o Brasil. Além dos mandados de busca e apreensão, foram realizadas 16 prisões em decorrência da ação.

Os investigados poderão pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil e associação criminosa.

Resumo Operação Share

Quantidade de inquéritos policiais instaurados: 52

Quantidade de mandados de busca e apreensão expedidos: 59

Quantidade de prisões realizadas: 17

Policiais envolvidos: 182

Mandados expedidos para 21 unidades da federação

Acre (1)

Alagoas (1)

Amapá (1)

Bahia (3)

Ceará (2)

Distrito Federal (1)

Espírito Santo (1)

Maranhão (1)

Minas Gerais (3)

Mato Grosso (2)

Pará (3)

Paraíba (3)

Pernambuco (2)

Paraná (9)

Rio Grande do Norte (1)

Rio de Janeiro (3)

Roraima (2)

Rio Grande do Sul (9)

Santa Catarina (1)

Sergipe (1)

São Paulo (9)