Ação desarticula esquema de fraudes em órgãos públicos | A TARDE

A Operação SAC, deflagrada pela Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor), nesta terça-feira, 15, desarticulou um esquema fraudulento e identificou uma suspeita de estelionato que se passava por servidora pública para vender ilegalmente postos de trabalho em órgãos estaduais.

De acordo com a Secretaria de Segurança Públia da Bahia (SPP-BA), na casa da suspeita, no bairro de Patamares, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão, os policiais localizaram cartões bancários e celulares, que serão encaminhados à perícia.

A mulher já foi funcionária terceirizada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), quando foi aprovada no Processo Seletivo Simplificado do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Ela utilizava uma camisa preta com a identificação de perito técnico para ter acesso aos órgãos públicos. As investigações apontaram que a estelionatária já lesou mais de dez pessoas.

“As contas bancárias da investigada foram bloqueadas. Também representamos pelas quebras dos sigilos bancários e fiscal da suspeita. As investigações seguem em curso, visando identificar a participação de servidores e de terceiros na fraude, bem como na identificação do destino dos valores angariados no delito”, explicou a titular da Deccor, delegada Larissa Laje.