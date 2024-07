Ação policial resgata coelho transportado em vaso sanitário de ônibus

- Foto: Divulgação/PRF

Três animais silvestres foram resgatados na terça-feira,18, em Vitória da Conquista, durante mais uma etapa da Operação Conatus, deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O objetivo da ação é reforçar é combater crimes nos principais corredores logísticos do país.



De acordo com a PRF, durante a abordagem a um ônibus, foi encontrado um coelho nativo, Tapeti (Sylvilagus brasiliensis), no vaso sanitário do banheiro do veículo. O animal estava dentro de uma garrafa pet cortada ao meio e envolta em meias, em condições de maus-tratos.



Em outra ocorrência, foram resgatados um Azulão (Cyanocompsa brissonii) e um cardeal-de-topete-vermelho (Paroaria coronata), que estavam sendo transportados em gaiolas sem anilha de identificação, indicando que haviam sido retirados da natureza de maneira ilegal.

Ainda segundo a PRF, os animais foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) para receberem os cuidados necessários. Os responsáveis pelos crimes ambientais foram devidamente autuados.