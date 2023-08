ACB empossa nova diretoria e comemora 212 anos de fundação

A Associação Comercial da Bahia (ACB) realizou, nesta segunda-feira, 17, a solenidade de posse dos novos membros da diretoria da entidade, para o exercício do biênio 2023-2025, sob a presidência de Paulo Sérgio Costa Pinto Cavalcanti (Diretoria Executiva) e Wilson Galvão Andrade (Conselho Superior).

A cerimônia aconteceu no Salão Nobre do Palácio da Associação Comercial da Bahia, que fica na Praça Conde dos Arcos, no bairro do Comércio, em Salvador. O evento, que começou por volta das 18h, também reverenciou os 212 anos da ACB, fundada no dia 15 de julho de 1811.

O novo presidente da entidade, Paulo Cavalcanti, está no mercado há mais de 45 anos e ingressou na ACB em 2019 como vice-presidente, onde coordenou diversos núcleos. Em entrevista ao Portal A TARDE, o empresário destacou que buscará promover a consciência cidadã participativa, trazendo transformações na sociedade de forma filosófica, política e social.

“A sociedade civil organizada precisa estar em aproximação harmoniosa e contributiva para a transformação do nosso Estado e nosso país. Você não pode imaginar um estado de direito democrático sem você ter, efetivamente, uma maioria, pelo menos, com consciência, com empoderamento dos seus direitos constitucionais, uma saúde, com educação e promover o desenvolvimento do estado, principalmente o desenvolvimento econômico dele, que tem a ver com quem gera a riqueza e quem gera emprego. As pessoas não sabem interpretar a constituição, não sabem dos seus direitos. A gente precisa acolher e substituir o assistencialismo pelo acolhimento. Não estou dizendo que o assistencialismo não é fundamental, ele é importante, mas nós precisamos avançar, assistir mas acolhendo, ensinando e explicando”, diz Paulo.

Para os projetos futuros da ACB, Paulo Cavalcanti explicou que o objetivo é ir além do discurso e trazer mais ações ativas para a sociedade, através da democracia participativa.

A cerimônia aconteceu no Salão Nobre do Palácio da Associação Comercial da Bahia | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

“Para que a gente traga a consciência cidadã, você precisa mostrar como que a gente vai fazer isso. A democracia representativa é quando você vai lá e vota, a democracia participativa é quando você contribui, quando você desce para as reuniões do seu condomínio, por exemplo. Nós vamos começar a ter ações, começar também a fazer projetos de lei popular. Quando a gente fala de democracia, quer dizer que o camarada mais rico ou mais pobre, desempregado ou preso ou na marginalidade, ele vota. Então, nós precisamos trazer a maioria para a formalidade, uma maioria para a educação, precisamos empoderar no sentido de entendermos que precisamos de mais gente do nosso lado, lutando pelas mesmas coisas”, detalha o presidente da entidade.

O presidente do Conselho Superior, Wilson Galvão, contou que a casa também pretende aumentar o número de associados para trazer novas oportunidades no momento atual do mundo.

“Associação Comercial é uma casa de história que nós até a apelidamos como um grupo de pressão, pressão no bom sentido, na defesa da sociedade, na defesa do setor produtivo do estado do Brasil. Nós pretendemos aumentar o número de associados, pretendemos buscar novas oportunidades dentro desse novo mundo que se organiza sobre os pontos objetivos das Nações Unidas. Esse novo mundo verde descarbonizado vai ajudar a combater os malefícios das mudanças climáticas. Estamos preparados para um futuro, muito contentes com o passado que soubemos e ajudamos a construir”, destaca Wilson.

Presente na cerimônia, o presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão, destacou a parceria com a entidade e a importância da posse do novo presidente para a Bahia.

“É um prazer estar aqui hoje presenciando a eleição, a posse do nosso Paulo Cavalcanti, um grande parceiro do Grupo A TARDE, uma pessoa muito importante para a história da nossa Salvador e da nossa Bahia. A importância ímpar aqui, é onde se defende a democracia e os interesses também da geração de emprego, das instituições, das empresas. Então, para o Grupo, a gente entende que é fundamental apoiar a ACB e se sente muito lisonjeado, até porque temos uma coluna semanal no Grupo, onde a gente disponibiliza espaço para que seja colocado todas as pautas, os questionamentos e informações dos núcleos que trazem informações muito preciosas para a sociedade baiana”, comenta João Leitão.

Da esquerda para a direita: Luciano Neves, Paulo Cavalcanti e João Mello Leitão | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Luciano Neves, diretor de relações institucionais do Grupo A TARDE, também esteve presente na cerimônia. Ele ressaltou que a Bahia vive um novo ciclo de desenvolvimento econômico e é importante que a Associação Comercial seja forte e pujante.

“Ela [Associação Comercial] agora, além de pujante, terá mudanças através da renovação e da juventude dessa nova diretoria que está assumindo. Eu vejo uma sinergia muito grande e é um privilégio também estar aqui assistindo, integrando a diretoria do Grupo A TARDE, junto com o presidente João Leitão, em um processo também de renovação e de reestruturação. Então, a gente fica muito feliz em ver essas instituições sólidas se perpetuando e, sobretudo, se reestruturando, se reformulando e rejuvenescendo. Quem ganha é a Bahia, o setor produtivo”, comenta Luciano.

A coordenadora do Núcleo de Sustentabilidade, vice-presidente eleita da ACB, Isabela Suarez, comentou sobre a importância da mulher na ocupação dos espaços do mundo empresarial e a relevância do diálogo com a sociedade sobre temas ambientais.

“Toda vez que uma mulher conquista um espaço em lugares que, historicamente, sempre foi ocupados por homens, todas as mulheres ganham. Então, esse é um trabalho que a casa vem cada vez mais tentando implementar, buscando uma maior equidade nas cadeiras. Como mulher e empresária, posso ser uma voz do setor no mundo empresarial. É muito gratificante e, sem dúvida nenhuma, também é o momento em que a gente precisa explicar e reafirmar a importância do empresário no tema da sustentabilidade. É abrir um diálogo com a sociedade, com os movimentos sociais, sem deixar de defender de forma firme e implacável, todos os problemas que atingem a classe precisam ser melhor esclarecidos”, ressalta.

Associação Comercial do Brasil

A Associação Comercial da Bahia foi fundada em 15 de julho de 1811, atendendo a três desejos, de acordo com a própria entidade: dos comerciantes, para terem um local condigno onde pudessem se reunir regularmente e aí realizar seus negócios, como já vinham fazendo há anos, na própria Cidade Baixa; do Vice-Rei do Brasil, D. Marcos de Noronha e Britto, VIII Conde dos Arcos de Val de Vez, interessado no desenvolvimento da província que governava, sede do maior porto do hemisfério sul na época, já aberto, desde 1808 às “nações amigas”; do Príncipe Regente, D. João VI, de promover o progresso da Colônia, sede provisória da Corte Portuguesa.