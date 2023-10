Acelen anuncia aumento de 13,3% no preço da gasolina

A Acelen, responsável pela administração da Refinaria de Mataripe, anunciou o aumento de 13,3% no preço da gasolina repassada para as distribuidoras aumento de 13,3% no preço da gasolina repassada para as distribuidoras. A informação foi divulgada nesta quinta-feira,28.

Após o anúncio, postos localizados em Salvador e cidades da Região Metropolitana, a exemplo de Lauro de Freitas, já estão vendendo a gasolina por R$ 6,23 o litro.

A Acelen afirma que os preços "seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, a cotação do dólar e o frete, podendo variar para cima ou para baixo".