Acessórios produzidos por quilombolas serão usados na SPFW

Secretário Davidson Magalhães destacou a valorização de produtos que representam a identidade do estado - Foto: Ascom | Setre

Acessórios produzidos no Quilombo Pitanga de Palmares, em Simões Filho, estarão presentes nos desfiles da São Paulo Fashion Week (SPFW). Essa é apenas uma das vertentes da parceria firmada com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) para capacitação de artesãs quilombolas.

Elas participam de oficinas para confecção de acessórios de moda, através do projeto ‘Collab Artesanato da Bahia com Meninos Rei’, lançado nesta segunda-feira, 26. O projeto do Governo da Bahia, através da Coordenação de Fomento ao Artesanato da Setre, em parceria com a marca de moda Meninos Rei, prevê a qualificação de 25 mulheres quilombolas e entrega de kits para a comercialização dos produtos em plataformas digitais.

Além de estarem em contato direto com os estilistas da Meninos Rei, as artesãs terão parte de sua produção compondo o desfile da marca nas passarelas da SPFW, que acontece em outubro. Além da coleção conceitual, uma outra será comercializada pela Associação Raízes do Quilombo, nos espaços do Artesanato da Bahia, mas principalmente em plataformas digitais.

Participaram do lançamento o secretário da Setre, Davidson Magalhães, os estilistas Céu e Junior Rocha, da Meninos Rei, as artesãs da Associação Raízes do Quilombo, representantes da Organização da Sociedade Civil (OSC) ComVida, parceira na qualificação, entre outras autoridades.

O projeto conta com investimento de R$ 100 mil, sendo R$ 80 mil oriundos do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FUNCEP – Edital de Povos e Matrizes Tradicionais) e R$ 20 mil fruto de emenda parlamentar.

O coordenador de fomento ao artesanato da Setre, Weslen Moreira, explica que a ideia é fazer uma expansão do processo criativo dos artesãos da comunidade Pitanga de Palmares. “Além das cestas que eles já fazem, nós estamos incentivando para que eles façam também acessórios e para que esses acessórios possam ocupar um espaço importante que é a São Paulo Fashion Week. Além disso, eles terão a opção de comercializar no espaço digital. Ao final desses cursos, nós estaremos dando para comunidade um kit de informática”, disse.

Qualificação

Ao todo são cinco oficinas de qualificação a partir das quais serão produzidos modelos variados de bolsas, lenços, chapéu (“bucket”), além de pulseiras e brincos que utilizam a fibra da piaçava e palha da costa, miçangas, búzios e figas de madeira. Os acessórios foram desenhados pelos irmãos Céu e Junior e terão o design atualizado com a colaboração das artesãs.

Uma delas, dona Januária Celestino, 70 anos, que nasceu e vive até hoje na comunidade do quilombo Pitanga dos Palmares. Ela disse que nunca imaginou que peças que ela e outras artesãs produzem poderiam, um dia, brilhar no desfile da consagrada marca de moda baiana Meninos Rei em um grade evento de moda. “Essa é uma oportunidade que a gente nunca tinha pensado. É uma luz no túnel escuro que pode ampliar a nossa renda e a nossa força”, disse a artesã.

O projeto prevê oficinas sobre associativismo e cooperativismo e de comunicação e marketing com precificação. Ao final, a associação receberá um kit com celular de última geração, um fundo infinito para produção de fotografias, microfones, iluminação e perfil montado nas redes Instagram, Youtube, Facebook e WhatsApp. A ideia é manter esses canais digitais para a comercialização da produção do coletivo.



O secretário da Setre, Davidson Magalhães, disse da importância das políticas públicas para a valorização dos produtos da Bahia, que está relacionado à identidade do estado, entre os quais o artesanato. O secretário disse, ainda, que a colaboração da Meninos Rei é um exemplo do uso do talento colocado a serviço do processo de inclusão social, e aproveitou para anunciar que a secretaria vai apoiar a realização do desfile da marca em Salvador, durante o Verão, conforme pedido dos estilistas.