Acidente deixa caminhoneiro morto em Antonio Cardoso | A TARDE

Uma pessoa morreu no acidente com um caminhão, neste sábado, na BR -116 Sul, trecho do município de Antônio Cardoso. De acordo com a polícia, o motorista não resistiu e morreu dentro da cabine. A vítima ainda não foi identificada.

De acordo com o Acorda Cidade, o delegado Felipe Neri, responsável pelo caso, disse que o caminhão transportava uma carga de eletrônicos que foi totalmente saqueada.

O motivo do acidente ainda esta sendo apurado pelas autoridades competentes