Acidente deixa duas pessoas mortas e duas crianças feridas na Bahia | A TARDE

Duas pessoas morreram após uma batida entre dois carros na BR-101, trecho do município de São Gonçalo dos Campos, na Bahia, nesta quinta-feira, 12. Segundo a Polícia Militar, duas crianças ficaram em estado grave com o acidente.

Um dos veículos capotou e três pessoas ficaram presas às ferragens. As vítimas foram identificadas como Tarciana Ingrid Lopes Ribeiro, estudante de Pedagogia, de 32 anos e Rafael do Espirito Santo Pereira, engenheiro civil, de 34 anos. Os ocupantes dos outros veículos tiveram ferimentos leves, de acordo com informações da PM.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para auxiliar na remoção dos corpos. O carro funcionava à gás e o combustível chegou a vazar na pista.

As crianças que ficaram feridas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital da Criança, em Feira de Santana.