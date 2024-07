Acidente deixa duas vítimas feridas na Bahia

- Foto: Reprodução

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente na BA-120 na noite desta sexta-feira 5, em Conceição do Coité.

Informaçõe preliminares apontam quedois ocupantes da moto foram atingidos por um carro durante uma conversão em frente ao antigo Colégio Iêdas Barradas, bairro Açudinho.

As vítimas foram encontradas pela equipe Águia de Resgate. De acordo com Gildo Carneiro, coordenador dos socorristas, as vítimas foram identificadas como Romário Santos Almeida, de 39 anos, e Vitória Gomes, de 34 anos. O homem teve escoriaões leves, enquanto a mulher se queixava de dores na lombar.

Romário e a mulher foram encaminhados para o Hospital Português de Coité e o condutor do carro fugiu do local.