Acidente deixa idoso morto e dois homens feridos na Bahia | A TARDE

Um idoso morreu em um acidente de trânsito na BA 464, na tarde de sexta-feira, 15. A vítima faleceu na hora e outros dois homens ficaram feridos.

Segundo informações do Blog Braga, o idoso, identificado como José Alves dos Santos, de 63 anos, conduzia uma motocicleta com um passageiro na garupa, quando ao entrar na via de acesso ao Povoado de Capivara, não teria percebido a aproximação de um carro que seguia em direção contrária. Os dois colidiram frontalmente.

Ainda de acordo com a publicação, José Alves faleceu no local, enquanto o passageiro da moto sofreu ferimentos graves, sendo socorrido para a Casa de Saúde Senhor do Bonfim, em Baianópolis. O motorista do carro também ficou ferido, mas o estado de saúde não foi revelado.