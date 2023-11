Acidente deixa uma pessoa morta e quatro feridas no Recôncavo | A TARDE

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após uma batida envolvendo dois carros, na BR-101, trecho do município de Conceição do Almeida, no Recôncavo baiano.

A colisão ocorreu na manhã deste domingo, 26. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu entre um Santana e um Gol. Uma das vítimas morreu no local. Outras duas foram socorridas para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, enquanto mais duas recusaram atendimento médico.

A PRF ainda não forneceu detalhes sobre as causas do acidente. O trecho da rodovia foi bloqueado, por aproximadamente duas horas, para permitir a realização do trabalho de perícia.