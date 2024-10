Acidente entre caminhões deixa três pessoas mortas no sul da Bahia

A colisão frontal ocorreu no Km 709 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um acidente envolvendo dois caminhões resultou na morte de três pessoas na BR-101, nas proximidades de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, na tarde desta terça-feira, 8. A colisão frontal ocorreu no Km 709, seguida de um incêndio nos veículos. Imagens de uma câmera de segurança de um posto de combustível próximo ao local registraram o momento da batida.

Um caminhão munck, utilizado para operações de içamento de cargas, colidiu contra uma carreta carregada com máquinas de construção civil, que seguia no sentido oposto.

Segundo informações do G1 Bahia, no caminhão munck estavam uma mulher e um homem não identificados, enquanto na carreta estava o motorista Fausto Andrade. Todos os três morreram no local.

O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado para combater o incêndio causado pelos veículos. As equipes trabalharam durante a noite para controlar as chamas resultantes do impacto.