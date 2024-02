Acidente entre caminhonete e carreta deixa uma pessoa morta | A TARDE

Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas após um acidente na BR-116, trecho conhecido como Duas Irmãs, entre Jequié e Manoel Vitorino, no Médio Rio de Contas, no Sudoeste baiano. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, 27.

De acordo com as informações do Blog Marcos Frahm, O acidente envolveu uma caminhonete, onde estava uma das vítimas, ainda não identificada, e uma carreta. As causas continuam sendo apuradas e o corpo da vítima mortal foi encaminhado nesta noite, para necropsia e identificação no Instituto Médico Legal de Jequié.

Não há informações sobre o número de feridos socorridos ao Hospital Geral Prado Valadares – HGPV.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil oara sabe a identificação da vítima, porém, a assessoria de comunicação da corporação disse não ter localizado a ocorrência.