Acidente entre carro e caminhão deixa um morto e um ferido em Ipiaú | A TARDE

Um acidente envolvendo um carro e uma caçamba, nesta quarta-feira, 25, na BR-330, na região de Ipiaú, deixou uma pessoa morta e outra gravemente. A colisão aconteceu no km 844,5. A pista foi parcialmente interditada, mas liberada durante a tarde. as vítimas ainda não foram identificadas.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas estavam no carro. O motorista teve ferimentos graves e o passageiro morreu no local. O condutor da carreta não teve ferimentos.