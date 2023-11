Acidente na BR-116 provoca transtornos na volta do Feriadão | A TARDE

Um acidente no quilômetro 441 de Feira de Santana, sentido Salvador, atrapalhou o retorno dos motoristas que viajaram no feriadão para a capital baiana. Segundo a Concessionária ViaBahia, que administra a rodovia, o local precisou ser parcialmente interditado.

De acordo com informações, o acidente foi registrado no início da tarde deste domingo, 5, e o local foi liberado para funcionamento sem retenções apenas quatro horas depois.

Também na altura de Feira de Santana, no quilômetro 427, a faixa direita da pista sentido norte precisou ser interditada após um acidente. A ViaBahia realizou uma publicação nas redes sociais pedindo que os motoristas respeitem uma distância segura e sigam tendo atenção com as sinalizações.

Apesar do movimentado domingo de retorno dos viajantes, a ViaBahia, responsável pelas BR-324 e BR-116 que cruzam o estado, relatou poucos sinais de instabilidade, com o trânsito acontecendo de forma tranquila na maior parte do dia.