Acidentes envolvendo caminhão e moto deixam 2 mortos | A TARDE

Duas pessoas morrem em dois acidentes distintos ocorridos na noite de sexta-feira, 1º, no extremo sul da Bahia

Um deles ocorreu em Porto Seguro. Uma mulher de 53 anos, identificada como Rosemeire Novaes Cunha, perdeu o controle da direção da moto que dirigia e bateu contra um muro de concreto quando fazia uma curva, conforme detalharam as testemunhas. De acordo com a Polícia Militar da cidade, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro a vítima, mas já encontrou a mulher sem vida.

O outro acidente causou a morte de Elton da Rosa Consoni, morador da cidade de Jacinto Machado, em Santa Catarina. A vítima ficou presa às ferragens. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão que Elton estava tombou em uma rodovia federal, em um trecho conhecido como Curva da Tarifa, perto de Rancho Alegre, distrito da cidade de Caravelas, também no extremo sul da Bahia.

A carga do caminhão era de mamão. O corpo de Elton foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade de Teixeira de Freitas, onde vai ficou aguardando a chegada da família para fazer a liberação.