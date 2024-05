Ações da SSP localizaram 35 líderes de facções e 19 fuzis em Salvador | A TARDE

Ações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) resultaram na localização de 35 líderes de facções e 19 fuzis. O balanço do evento foi divulgado na manhã desta terça-feira, 23, no Centro de Operações e Inteligência (COI) da pasta estadual.

De acordo com o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, a apreensões são fruto da intensificação do policiamento nos bairros de Periperi, Vila Verde e Lobato. Um fuzil, uma submetralhadora, pistolas, cerca de 80 carregadores e coletes balísticos foram localizados com cinco criminosos.

"Importante destacarmos também as lideranças encontradas. Entre os 35 localizados em 2024, número superior a todo o ano passado quando 33 acabaram alcançados, 10 integravam o Baralho do Crime da SSP. Cinco destes foram localizados em outros estados", acrescentou Werner.

O comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho, enfatizou que o Estado não permitirá que a população fique refém de criminosos. "Seguiremos atuando com firmeza e ao lado das comunidades. Não permitiremos que os mais humildes sejam oprimidos", completou o oficial.

O trabalho de inteligência foi enfatizado pela delegada-geral da PC, Heloísa Brito. "Capturamos foragidos da Justiça em outros estados. Não adianta se esconder fora da Bahia, pois nós iremos atrás de cada um", completou a delegada.